圖文／鏡週刊

由於日前「邪教」成為台灣娛樂圈的重要關鍵字，也成了即時新聞的流量密碼，可見從心靈成長與精神信仰都是閒話家常的材料；無獨有偶，位於北市安和路上的「安和財神廟（台北朝熹宮）」除了是網路熱議話題，在演藝圈中也有不少耳語，而且偏向負面居多。根據廟中人士流出的情報，聽過曾莞婷的名字。

本刊試圖透過社群向台北朝熹宮排隊問事，確實就如傳言非常熱門，而且已排到明年中；另有消息指，林翊綺拿了投資人的錢說要拍攝電影，講得也非常具體，誇是因為經紀人有到宮廟參拜，所以王淨定會參與女主角演出。

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▲根據去過台北朝熹宮的信眾表示，林翊綺邀請投資拍片時，宣稱王淨的經紀人也有去，所以王淨本人也會出演擔任女主角，讓人聽了覺得值得砸錢。

▲台北朝熹宮的師姐林翊綺（右）宮廟事業做大，也常在網路分享包括虎爺、業障、下蠱等文章。（翻攝自朝熹宮IG）

此外，同時也聽她說過，除了曾莞婷名字，還有楊謹華也被扯入；不過據查楊謹華早在10年前就受洗成為基督徒，而且曾說信仰對她很重要，所以又有說法應是楊謹華身邊的工作人員而已，或者林翊綺的話語根本沒太高的可信度。

▲台北朝熹宮透過短片與吸收信徒，十分跟得上當前的網路趨勢，也引起了討論度。（翻攝自朝熹宮IG）

熱門的是，現在才11月，不過問事諮詢的預約已經滿到明年8月了，可見其人氣程度。只是本刊接獲讀者爆料，台北朝熹宮的林翊綺私下爆出財務糾紛，近來甚至傳有黑衣人放話要去站崗討錢等情事；據傳，一切都來自林翊綺向四周聲稱自己接到神明指示要開始拍片，藉此宣傳逐漸壯大宮廟。

▲本刊實際透過社群預約問事，沒想到當時已經排到明年中，現更是已到明年8月了。

▲台北朝熹宮法會、招財問事價目表，甚至還有限量規則；其他也有琳瑯滿目的花錢選項可挑。（翻攝自朝熹宮IG）

於是，林翊綺跑去要求認識的藝人協助，只是無論是上媒體、賣周邊商品行銷等，都沒付人酬勞，除引發怨言外，更誇張的是，她還會向前去的藝人灌起迷湯，宣稱王母娘娘觀音預言「妳會紅！」並要求對方跟自己簽下經紀約；總之林翊綺除了檯面上的那些服務，私下拓展事業版圖的野心也頗大，只是一切都令人半信半疑。



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