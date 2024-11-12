阿本演不出來「導演反過來安慰他」　多年後才知真相：就是搞砸了

記者蔡宜芳／綜合報導

影集《影后》近來討論度相當高，而《模范棒棒堂》出身的男星阿本，12日也分享自己的觀後心得，坦言有些劇情讓自己想到了過往的經歷，包括某次演砸了一場戲，多年後才知道導演的話只是安慰自己。

▲阿本坦言看了《影后》心有戚戚焉。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）

阿本回憶起當年離開《棒棒堂》後，他希望能重新出發，從零開始努力。然而，他的經紀人卻給了他一記醒世的回應，「阿本，你以為你是誰啊？蔡依林喔？還是周杰倫？有什麼好重新開始努力、從零開始啊？你本來就什麼都不是啊，你就是從現在那麼開始努力就好了。」阿本表示，這句話讓他徹底清醒，也感謝經紀人當時的提醒。

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▲阿本分享剛進入演藝圈時的故事。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）

在後來的幾年裡，阿本在與一位戲劇製作人合作的過程中，有一次因為工作太累而感到無法承受。他告訴製作人自己已經盡力了，但製作人卻告訴他，這一行裡，盡力是基本的，「拚命做到好本來就是基本應該要做的，沒有什麼好拿出來講的，如果你沒有做好的話，那也就是白做而已啊。」這句話讓阿本深有感觸。

阿本透露，後來演另一部戲時，有場戲自己一直演不好、情緒出不來，他向導演道歉。然而，導演卻安慰他說：「沒關係啊，本來我們就是在每一個作品裡都會留下一點小小遺憾，那也是我們努力的動力，我覺得蠻好的。」讓他感到非常欣慰。然而幾年後，阿本再次遇到那位導演時，導演卻告訴他，其實當初的話只是為了安慰他，「我那時候是安慰你看你很難過，其實你就是把我那場戲搞砸了。」

▲阿本提到以前演不出戲的經歷。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）

阿本說，雖然自己在現實中不是「影后」，而是一個沒有經紀人的通告藝人，所有事情都要自己來，但他仍然努力在自己的領域裡，找到一點屬於自己的聲音和存在感。他也坦言看《影后》時心情很複雜，一方面覺得劇情精彩，一方面也想起了許多在演藝圈的回憶。