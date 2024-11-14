小孟老師／11月14日星座運勢　獅子超聰明「善用科技賺錢」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：接受所有可能

感情：伴侶心有靈悉

財運：資金糾紛解除

幸運色：大紅色

貴人：魔羯

小人：獅子

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：投入心血工作

感情：突顯感性一面

財運：提高適應能力

幸運色：灰色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

天秤座

工作：建立良好口碑

感情：禮讓容忍對方

財運：建立多元資產

幸運色：橙色

貴人：水瓶

小人：巨蟹

【土象星座】

魔羯座

工作：把握最好商機

感情：用心經營愛情

財運：研究國際貨幣

幸運色：粉紅色

貴人：射手

小人：雙魚

金牛座



工作：提升企業價值

感情：溫馨珍惜伴侶

財運：可以學習投資

幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：天蠍

處女座

工作：改掉不好習慣

感情：青春澎湃活力

財運：降低日常消費

幸運色：紅色

貴人：天秤

小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：保障業務運作

感情：外出結識異性

財運：加強投資學習

幸運色：紫色

貴人：獅子

小人：金牛

天蠍座

工作：勝不驕敗不餒

感情：對方接受了你

財運：正財收入穩定

幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：處女

雙魚座

工作：掌握成功方法

感情：滋養情感之花

財運：商務談判順利

幸運色：卡其色

貴人：牡羊

小人：射手

【火象星座】

牡羊座

工作：努力共同願景

感情：內心非常狂野

財運：理財變得成熟

幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：天秤

獅子座

工作：推進智慧經營

感情：愛情滋養心靈

財運：善用科技賺錢

幸運色：大紅色

貴人：處女

小人：魔羯

射手座

工作：提供指導支持

感情：散發個人魅力

財運：投資眼光獨特

幸運色：粉紅色

貴人：天蠍

小人：牡羊

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。