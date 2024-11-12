女婿當車手被判緩刑　李亞萍透露　女婿家族真實現況

記者葉文正／台北報導

藝人余天和李亞萍的女兒余苑綺2022年因癌症離世，留下一對兒女，怎料其丈夫陳鑒涉嫌擔任詐騙集團車手頭，今年4月30日收取贓款時，被埋伏的警方當場逮捕。今（12日）新北地院宣判，審酌陳鑒當庭給付告訴人百萬元，且獲得原諒，判處有期徒刑2年，緩刑5年，對於女婿的判決，李亞萍也做出回應了。

▲余天(左)、李亞萍現身士林地院，要爭取將兩個外孫帶回家裡照顧。（圖／記者黃宥寧攝）

李亞萍在女兒余苑綺生前就相當疼愛余苑綺與陳鑒的一雙兒女，今天她接電話時，因生病有氣無力表示：「我覺得法官判這樣就這樣吧，我只要能看到小孩就很就很高興了，我覺得他關出來還是要去工作啊，不然要怎麼養家，他家族也是人口繁多，希望他好好工作，才能養家活口。」

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▲ 余天與李亞萍仍在為孫子操心。（圖／翻攝自余祥銓IG）

李亞萍聽到陳鑒被判處有期徒刑2年，緩刑5年，也表示：「有聽說他付了160萬，金額算是不少，但這筆錢我們沒有幫他，他都關在裡面，不准面會，所以我們也是見不到面。」

▲ 余天、李亞萍的女婿陳鑒涉詐當水手被逮。（圖／記者黃宥寧攝、資料照）

李亞萍透露，今天全身都很不舒服，臉也腫起來，等等要去看醫生，但相信法官是公平的判決。