記者田暐瑋／綜合報導

馬來西亞YouTuber「Kokee」曾來台灣留學，於台大畢業，之後成員黃明志公司員工，如今轉型成旅遊YTR，有36萬粉絲追蹤。近期來台旅遊入住台北某知名商旅，房間內的iPad Pro竟不翼而飛，但其他器材、包括10萬現金都在，他要求要查看飯店監視器被拒絕，不滿說：「我真的不會再住這間了。」

▲Kokee來台被偷iPad。（圖／翻攝自YouTube／KokeeJiang）



Kokee透露當天通知飯店人員房內有設施故障，飯店方表示會派人來修理，他就短暫外出，回房後繼續工作，直到晚上才發現iPad Pro不見了，但MacBook和iPhone以及10萬現金等都還在，向飯店提出希望查看監控以釐清情況，但被告知需要有警方的公文才能看。

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Kokee立刻到警局報警備案，但值班員警表示公文要跑將近1個月的時間，且是刑事案件，讓他傻眼：「我沒有要搞到這樣嚴重。」隔天他再度前往警局，要請巡警陪同到飯店查看監視器，但巡警表示需要飯店方同意，若要強制查看，就只能等公文下來，飯店方則表示巡警要看，必須先上報主管等同意，當晚他接到主管來電，對方表示可以先幫忙查看，但就此沒了下文。

▲Kokee來台被偷iPad。（圖／翻攝自YouTube／KokeeJiang）



經過4天的溝通和等待，飯店仍未給予一個滿意的回應，Kokee表示因為接下來還有其他行程，無法繼續等待，加上自己又是外國人，也不知道該如何處理，「我沒有想到會這樣子，我真的不會再住這間了可是我就是有點不爽啊。」最後只能放棄追究，重新購買新的iPad，但他也感謝台灣警察相當友善，提供了很多幫助。

▲Kokee來台被偷iPad。（圖／翻攝自YouTube／KokeeJiang）



許多台灣網友留言替他抱屈，「之前在星級酒店上班，客人的物品在房間被竊是很嚴重的事情，絕對是主管出來處理，不會讓你等到第三天還不知道有誰出入過」、「堅持報案，把事情鬧大，這樣旅館才會配合」、「還是建議直接報警立案，不然等於害到下一個被偷的人」。

▲網友反應。（圖／翻攝自YouTube／KokeeJiang）