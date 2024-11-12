寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！超兇身材日網認：是男的都忍不住

記者陳芊秀／綜合報導

日本政壇爆發不倫震撼彈，55歲國民民主黨的黨主席玉木雄一郎被週刊爆婚外情，對象是小他16歲的寫真女星的小泉美雪（小泉みゆき），在黨派議會席次大增4倍（28席）的時刻無疑是一大衝擊。同時小泉美雪也被起底，其火辣身材卻令日網歪樓討論：「是男的都沒辦法。」

▲寫真女星小泉美雪爆發不倫醜聞，對象是國民民主黨黨主席玉木雄一郎。（圖／翻攝自日網）

據日媒《FLASH》報導，39歲的小泉美雪擔任玉木雄一郎家鄉高松市觀光大使，兩人在眾議院議員選舉前在高松市開房，甚至在選舉完的的10月30日也在東京新宿約會，照片曝光後，男方坦承婚外情公開道歉。而她在11月9日刪了自己的X帳號，接著10日刪了Instagram帳號，連Facebook帳號也消失，目前只剩下部落格，但已經將近10年沒更新。粉絲表示，她在不倫報導曝光前，幾乎每天都會更新動態，也會曬辣照，現在完全消失了。

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▲小泉美雪原本天天更新X，也經營IG帳號，如今全都刪除。（圖／翻攝自日網）

小泉美雪過去發行寫真DVD和數位寫真集，憑性感火辣形象活躍演藝圈，被起底身高165公分，三圍85-57-86，傲人上圍被推測有G罩杯。娛樂圈記者表示，她數年前已經離開了經紀公司，目前沒有聽到玉木雄一郎對她的相關說法，但對她而言，這無疑是相當大的「打擊」。

當小泉美雪與玉木雄一郎不倫醜聞曝光，日網對她的關注度大增。網友紛紛表示「太太真可憐……如果是這樣的對象，男人也會被吸引吧」、「長這樣不倫無法避免，無罪」、「如果是這樣的美女，玉木雄一郎也是男人沒辦法」、「好奇小泉美雪長什麼樣子看完之後，啊，這樣的話男人確實會心動」。日網意外出現一波同情男方的留言。

▲小泉美雪身材火辣。（圖／翻攝自日網）

▲日網見小泉美雪辣照，坦言不倫無法避免。（圖／翻攝自X）