Yuma二度發聲認「做了不該做的事」　曝3天前PO文原因：真的對不起

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬YouTuber夫妻檔Ryu、Yuma驚爆雙重出軌，掀起各界關注。而Yuma 11日再度於社群平台發聲，坦言自己原本想在年末決定要和Ryu繼續下去，還是斷開並退出頻道，也承認自己「做了不應該做的事」。

▲Ryu、Yuma最近爆出婚變。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

Yuma提到，她三天前曾說過，等到適合的時機，會和Ryu一起向大家解釋。原因是他們還有一些工作在進行中，不想因為個人的事情讓其他人困擾，「我們本來打算工作全部完成後，我們會根據當時的狀況來決定要說什麼。」不過，她也坦言，自己已經決定如果在今年最後的工作結束之前，Ryu的心還沒有回來，她就會宣佈要退出RyuuuTV。

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▲Yuma在去年出軌另一位知名YouTuber Tommy（中）。（圖／翻攝自YouTube）

Yuma表示，關於出軌一事，她本認為不需要把所有事情都說出來，「這並不是因為我想隱瞞自己所犯的錯誤，而是因為這是我和Ryu夫妻之間的問題。」但既然事情已經被公開，她也承認是自己先傷害了老公，「我做了不應該做的事。這一年的時間我都感到罪惡感。同時，我也感到自己背叛了支持我們的溫柔的觀眾。」

Yuma說，她曾考慮過馬上退出RyuuuTV，停止所有公開的活動，但當她把這個想法告訴Ryu時，對方卻說「不需要退出，能出現時出現就好」，兩人多次對話，時間慢慢治癒了他們的傷痕，「確實我做錯了，但感覺我們的關係也因為這樣更緊密了。」

▲Ryu 10日發文說明。（圖／翻攝自Instagram／ryuuu0409）

至於三天前發文的原因，Yuma表示是由於最近很多人私訊，對於他們的沉默感到疑惑，她認為應該要先說明一下現階段能說的事，文章內容也有讓Ryu確認過，只是男方不知道自己馬上就發佈了。

Yuma表示，她是個軟弱的人，既然是自己先犯錯，那麼不論之後發生什麼，都必須承受。她感謝那些看到她軟弱時，給予鼓勵的觀眾，這些留言也溫暖了她；也對於一直相信並溫暖支持她的人深感抱歉。她坦承自己出軌，給Ryu和他們十年的關係造成了深深的傷害，也辜負了大家的信任，「本來關於這件事不需要把所有發生的事情都說出來的，但事情變成這樣，這或許是原本我應該接受的懲罰。我想傳達給大家的就這些，我也知道批評的聲音會繼續，因為我做了該被批評的事。離開的人會離開 。應該是那樣的。」

▲Yuma三天前的發文成為導火線。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

【Yuma全文】

這次的事情，讓我們的關係人還有一直以來支持我們的大家很困擾，擔心，真的很抱歉。

我知道已經有很多情報被公開了，也有不少人因此離開我。

我也看到了大家的反應。

不過在這裡也請讓我最後一次對這件事說些話。

即使在這樣的情況下，還是有說想要支持我的人。我想真誠地向大家說話。

在上一次的我的發文裡，我說過等到能說的時候一定會和Ryu一起向大家解釋。

那是因為還有一些工作在進行中，我們不應該因為個人的事情讓其他人困擾。

我們本來打算工作全部完成後，我們會根據當時的狀況來決定要說什麼。

連我們自己都不知道以後我們會怎麼樣

但我自己有決定的是

如果在今年最後的工作結束之前Ryu的心沒有回來的話，我就會跟大家說在今年結束時我退出RyuuuTV

雖然到時候我不知道該怎麼向觀眾們說明，但我知道我們總得在某個時候做出一個了結。

本來關於這件事，我認為不需要把所有發生的事情都說出來。

這並不是因為我想隱瞞自己所犯的錯誤，而是因為這是我和Ryu夫妻之間的問題。

但是既然所有的事情都已經公開了，在這樣的情況下我也是想要好好跟大家說是我先深深傷害了Ryu

我做了不應該做的事。這一年的時間我都感到罪惡感。

同時，我也感到自己背叛了支持我們的溫柔的觀眾。

在我深深自責的時候，我也考慮過馬上退出RyuuuTV，停止所有公開的活動。

當我把這個想法告訴Ryu時，他卻說「不需要退出，能出現時出現就好」

我們談過很多次，時間慢慢治癒了我們

確實我做錯了，但感覺我們的關係也因為這樣更緊密了。

我上次在Instagram發文的原因是

那天RyuuuTV的影片留言裡還有最近收到的訊息裡，對我們的沉默感到疑惑的人越來越多，我自己判斷應該跟大家說明一下現階段能說的事情。（文章的內容我有先讓Ryu確認，只是他當時沒有注意到我馬上發布了。）

.

我看到了很多意見。

我是個軟弱的人。

既然是我先犯錯，那不管之後發生什麼都必須承受。

有時候我能夠堅強。

最近的影片中，我一直一個人去很多地方或是積極地過著一人的時間，看到這樣的我很多觀眾說喜歡現在的我

但我也有軟弱的時候。

有時候無法忍受孤單，這種感覺也會不自覺地透露在我的Instagram或YouTube內容中。

即使看起來我在鼓勵自己努力增強一個人活下去的力量

但在背後，弱小的自己痛苦地叫喊

讓我忍不住在網路上透露出來

觀眾的大家也許看到我這樣看起來很寂寞的樣子，開始覺得雖然不知道發生了什麼但想要鼓勵Yuma一下

這些留言也溫暖了我

過去這半年，我一直處在這樣的狀態，然後發生了這次的幾個發文

在大家不知道是我先犯錯的情況下事情變成這樣，一開始很多觀眾站在我這邊。

我在上次的Instagram發文後，發布了三個限時動態

前兩個只是對我那一天發文的補充說明

第三個可能是因為我內心的軟弱，所以才發佈了

我看到他們的貼文後感到生氣，傷心，我也從心覺得請把事情說明一下，無法壓抑情緒的狀態就去寫「我也是跟大家一樣的心情」這句話。

結果似乎讓更多人對Ryu產生了負面印象。

我看到很多意見是說 這半年的我的態度讓大家的印象操控，我是在邊這麼做邊隱瞞自己的過錯。

被大家那麼說也是理所當然的

雖然我從來沒想過要操控印象隱瞞自己的錯

但我透露了孤單寂寞的情緒，結果讓大家覺得「Yuma很可憐」的印象

一直相信並溫暖支持我的大家

知道真相後應該感到驚訝、傷害、憤怒和難過。

我做了這樣的事，讓大家失望，真的很抱歉。

大家對我有著善良好老婆的形象，但我卻不是善良好老婆

自己出軌，給Ryu和我們十年的關係造成了深深的傷害

也辜負了大家的信任。真的對不起。

本來關於這件事不需要把所有發生的事情都說出來的，但事情變成這樣

這或許是原本我應該接受的懲罰