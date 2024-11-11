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謝和弦當爸後變了！培育「超萌女兒當歌手」　跑通告為她鋪路出道

記者吳睿慈／台北報導

謝和弦睽違3年再發片讓全家總動員，不僅一人當兩人用帶娃上陣齊宣傳，還重溫唱片新人行程通告跑好跑滿，一口氣宣告啟動全省唱片行簽名會及新歌演唱會，而他當爸後把家人當最強後盾，帶著妻女跑宣傳，女兒提前「見世面」，老婆陳緗妮則爆料：「讓她們搶先『實習』面對鏡頭一下，因為我跟阿扣計畫未來幫女兒發張兒歌專輯！」預告女兒出道。

▲▼謝和弦帶著妻女一起上通告。（圖／馬槽音樂提供）

▲謝和弦行程滿檔帶著妻女一起上通告。（圖／馬槽音樂提供）

謝和弦近來行程滿檔，他與老婆、女兒搭檔一起上通告，大女兒Melody不但是親善大使，還當起爸爸的「助理」，不時關心有無吃飽穿暖，還很貼心主動「遞水」，加上隨口一句「老公」甜到不行，都讓謝和弦即使通告再累都瞬間恢復元氣。

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有女萬事足的謝和弦笑說：「女兒根本是我的最強『公關』，到現場都幫我打點好，而且逢人就指著我的照片說『好帥』！」提及如何兼顧帶娃及通告，他供出最強法寶，笑說：「靠一包零食就搞定！」

▲▼謝和弦帶著妻女一起上通告。（圖／馬槽音樂提供）

▲▼謝和弦夫妻倆預計幫大女兒推出兒歌專輯。（圖／馬槽音樂提供）

▲▼謝和弦帶著妻女一起上通告。（圖／馬槽音樂提供）

只是夫妻倆只有帶大女兒伴隨工作，讓小女兒最近心情有點不美麗，謝和弦笑說：「屆時把小女兒也帶上，讓她看看把拔上班的模樣也不錯。」老婆陳緗妮則無預警「爆料」：「趁著帶著女兒們上通告，讓她們搶先『實習』面對鏡頭一下，因為我跟阿扣計畫未來幫女兒發張兒歌專輯，到時候如果要上通告，就不用擔心她們太緊張了！」

▲▼謝和弦帶著妻女一起上通告。（圖／馬槽音樂提供）

▲謝和弦睽違3年發專輯。（圖／馬槽音樂提供）

謝和弦全新專輯《扣人心弦（下）》已經數位上架，實體專輯原訂11日在通路發行，但製作物設計因求好心切，因故延期到18日正式發行。為此謝和弦在這2周內卯起來上了快15個通告，並趁此機會跟歌迷說聲不好意思，「這次新專輯的設計概念是以『婚禮』為出發，因此想說把專輯當『喜帖』，希望能到每個地方去分享我們的發片及成家的喜悅！目前正加緊趕工，本周11月16日中壢、桃園光南簽名會，將會搶先第一波上架，屆時我也會當面跟前來的歌迷說聲謝謝，也歡迎大家跟我合照！」

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謝和弦, 陳緗妮

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