《孫家兄弟》華裔男神宣布加盟凱渥　路斯明最新電影作品曝光！

記者黃庠棻／台北報導

凱渥今（11）日宣布，知名華裔演員路斯明正式加入凱渥大家庭，進一步強化公司在全球市場的影響力。現居洛杉磯的華人演員路斯明擁有豐富且多元的演藝經歷，橫跨於新馬地區、台灣、香港、韓國與美國等地。其作品風格多樣且深具國際視野，展現了其卓越的表演實力。

▲路斯明加入凱渥。（圖／凱渥提供）

路斯明近期參與了Netflix原創劇《孫家兄弟》及愛奇藝影集《不夠善良的我們》，憑藉其自然真摯的演技，深受觀眾喜愛，並贏得了多方讚譽。這次加入凱渥，路斯明表示，公司擁有眾多優秀的演員，他希望在加入這個大家庭後能汲取更多經驗，並與大家一起切磋成長，共同凝聚團結的力量，在未來的事業上獲得更大的發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲路斯明在《不夠善良的我們》有精彩的演出。（圖／翻攝自路斯明臉書）

對此，路斯明說道「我非常期待加入凱渥，未來能挑戰更多不同角色，參與更多國際聯合製作，進一步拓展自己的演藝事業版圖。」提到雖然大部分時間在美國從事演員工作，但他始終心繫亞洲這片日益多元的市場。他認為，亞洲影視產業充滿新機遇，期待未來在此地獲得更多發展機會。

▲路斯明在《不夠善良的我們》有精彩的演出。（圖／翻攝自路斯明臉書）

不僅如此，路斯明期許自己能與更多優秀的導演和製作團隊合作，創造出具有深度的作品，不僅延續他對表演的熱情，也希望能讓更多觀眾感受到其演技的真摯。

▲路斯明加入凱渥。（圖／凱渥提供）

此外，路斯明剛完成了2021年金馬創投入選，由王國燊執導的新加坡電影《好孩子》的拍攝，這部作品深情描繪一位失智母親與兒子之間的親情故事。電影目前正進行後期製作，預計於2025年上映。屆時，觀眾將能在這部溫暖且感人至深的影片中，欣賞到路斯明細膩且動人的演出，令人期待不已。