劉至翰消失八點檔轉行做直播！「日營業額高達7位數」　還曾當房仲

▲胡瓜因周六節目時段與民視起糾紛，雙方經過3次協調後，民視賠款終止合約。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

胡瓜主持民視周六綜藝多年，卻在今年2月被白冰冰以新節目進駐，讓他和電視台間產生怨懟一度鬧上法院，更傳出胡瓜向民視求償2024年到2026年這兩年間共5200萬元酬勞，最後雙方歷經了3次的協調，終於和平落幕，至於賠償金額？胡瓜表示因雙方有簽訂保密條約所以不便透露，事情總算是圓滿落幕。

其實過往與電視台鬧翻的不僅只有藝人，資深媒體人陳斐娟主持東森財經新聞台《這！不是新聞》3年多，頗受觀眾喜愛，2022年9月她因播報時段被減半，氣到要清空座位。之後她重回到老東家三立擔任iNews台長，開新節目《關我什麼事》，還連同原先團隊整批打包轉戰三立，並搶下原先在東森的公益彩券開獎轉播權，陳斐娟更直言：「我覺得滿爽的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳斐娟因播報時段被減半憤而離開東森，重回老東家三立懷抱。（圖／CTWANT提供）

劉至翰2008年和演藝工會理事長康凱召開記者會，抗議八點檔連播2小時的生態操死演員，加碼爆料民視汐止大樓是危樓，還有葉全真在拍三立《我一定要成功》時昏倒在自己面前，之後劉至翰便全面消失在電視演出。他後來回巢民視，一句「年輕的時候比較不會說話」，和電視台上演大和解。之後他轉行當房仲也做直播賣貨，透露賣水晶的日營業額可達7位數。

▲八點檔男星劉至翰，曾因拍戲工時和電視台鬧不合，之後一句「年輕的時候比較不會說話」，和電視台上演大和解。（圖／CTWANT提供）

炎亞綸以往是三立偶像劇御用男主角，2016年他砲轟三立電視是「血汗工廠」，提出「菜鳥演員操到死」、「小情小愛戲碼沒變過」等罪狀，公開呼籲粉絲抵制華劇大賞，原定主演的《一千個晚安》也換角成張棟樑，雙方直到炎亞綸客串三立本土劇《一家團圓》才破冰，今年他所主演的新劇《Q18量子預言》也是在三立播出。

▲炎亞綸在2016年砲轟三立電視是「血汗工廠」，公開呼籲粉絲抵制華劇大賞。（圖／CTWANT提供）

延伸閱讀

▸ 「瓜」分收視1／胡瓜2025除夕回娘家 轉台華視主持陪伴觀眾守歲

▸ 娛樂報報／直擊林書緯熱炒店樂被妹包圍 吐露「十分珍惜與林書豪打球的每一天」

▸ 挑戰三萬點1／台股川普當選慶祝行情 「這個時間點之後……」半導體股再前進