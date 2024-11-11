直擊林書豪親弟「信義區被辣妹包圍」！路人驚覺是本尊 他反應曝

▲林書緯現身台北市信義區某熱炒店，心情顯得很不錯，後來帶著愛犬滑板車先行離去。（圖／讀者提供）



圖文／CTWANT

籃球球星林書豪同為新北國王隊球員的弟弟林書緯，日前被時報周刊CTWANT的讀者捕捉到現身台北市信義區的某間熱炒店，他與一群年輕美眉同桌用餐，站在桌邊高談闊論比手畫腳，心情看起來相當不錯。

10月22日晚上十點多，本刊讀者在位於台北市信義區永吉路上，目擊新北國王隊球員林書緯在某熱炒店用餐，他和一群女生一起同桌共進晚餐，不知是否因為只有他一個男生，卻被多位辣妹包圍，顯得滿高興的，站在桌邊開心講話，還被其他桌的客人認出要求合照，他也欣然接受。接近晚上十一點，林書緯帶著他的愛犬溜著滑板車先行離開，留下女生們繼續姊妹們的聚會。

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▲林書緯（左）與哥哥林書豪都是新北國王隊的球員。（圖／翻攝自林書緯IG）



林書豪日前因背部不適無法出賽「新北大戰」，弟弟林書緯當時透露哥哥心繫球隊，表示球隊有需要還是可以硬打，但他要林書豪好好休息，認為球隊就算只有8人可以出賽還是有贏球機會。他也曾在受訪時透露，林書豪原本確實已經在考慮退休，有可能今年就是他的最後1季，但如果贏了他可能還會想再打1年，「或是也是很美好的ending」，他相當珍惜與哥哥一起打球的每一天，兄弟感情十分緊密。

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