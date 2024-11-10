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宛宛兒抱怨被Uber棄單挨酸！　直球反擊酸民：愛怎麼罵隨便啦

記者王靖淳／綜合報導

百萬網紅宛宛兒最近透過社群發文透露，帶行動不便的奶奶外出時不但叫不到Uber，還一直遇到棄單的情形，讓她相當無奈。貼文曝光後雖然受到外界討論及關注，不過也因此出現酸民批評，為此，她憤怒表示：「酸民愛怎麼罵我隨便啦，反正酸民本來就不是什麼好東西。」

▲▼宛宛兒。（圖／翻攝自Threads／wan_wan_720）

▲宛宛兒。（圖／翻攝自Instagram／wan_wan_720）

宛宛兒表示不解為何自己每次上新聞都會被批評，「我是什麼很賤的人嗎？」她透露，有粉絲截圖告知她發文抱怨Uber成了話題，令她感到非常不悅。宛宛兒強調，這次的經驗讓她決定以後不再搭Uber，「或許有些老鼠屎害到其他好司機，但是我叫了五六次，遇到的體驗都不是好的。」她抱怨，常常因為司機取消訂單需要自行支付取消費，質疑Uber的服務是否對顧客公平。

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▲▼宛宛兒。（圖／翻攝自Threads／wan_wan_720）

▲宛宛兒發聲反擊酸民。（圖／翻攝自Instagram／wan_wan_720）

針對酸民的評論，宛宛兒霸氣表示，「酸民愛怎麼罵我隨便啦，反正酸民本來就不是什麼好東西。」事實上，宛宛兒最近發文透露，自己帶奶奶外出時因為有輪椅需求而在訂車時特別註明，結果Uber司機連續取消兩次訂單，甚至還有司機到場說不行載，令她感到相當不滿，「很不友善我覺得，很不爽。」

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