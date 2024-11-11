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唐綺陽運勢／巨蟹感情「不想忍了」天秤想太多心好累！水瓶時來運轉

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報11/11-11/17】

星象影響：金星進魔羯、土星順行、水星停滯

金星進魔羯，歌頌前輩或謹慎穩定的行為、負責任的態度，備受稱讚。魔羯座人氣提升，外貌升級變活潑美麗。週五土星順行，魔羯座、天秤座、水瓶座，運氣迎來轉折，人生往下個階段邁進。水星停滯，雙子座、處女座，有不順之感。影響大型交通、旅行及翻譯出版業。留意溝通不良情況、3C產品有狀況。

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▲唐綺陽（圖／大慕影藝提供）

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

12星座個別影響：

雙子：工作看似穩當仍需注意；心情穩定會影響感情好壞

巨蟹：要多休息別無限制付出；感情不想忍耐可理性溝通

天秤：充足的休息會做得更好；感情上想太多覺得好心累

射手：缺乏資源及金援的問題；感情上建議先各自忙碌

牡羊：在自身專業領域大展身手；感情太矜持會錯失良機

處女：事業上有合作夥伴更順利；感情當心會錯意、說錯話

天蠍：工作表現與心情好壞成正比；感情頻率不對感到孤單

雙魚：事務難推動可先放手一下；感情不強求反而有機會

金牛：發展新事務建議大膽一些；感情上建議多了解一些

獅子：事情默默進行較穩妥；感情展現神祕一面更有魅力

魔羯：事業蓄勢待發且一擊必中；感情運旺受眾人目光矚目

水瓶：時來運轉獲得貴人賞識；感情上與年上者較有緣

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