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前T-ara花英不忍了！隔12年再提「3點澄清」怒控：成員們對我施暴

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團T-ara一度是超人氣頂流，擁有多首膾炙人口名曲，2012年卻爆出「花英（和榮）霸凌事件」，導致團體形象跌落谷底，成員們數度喊冤，直到2017年才還給幾位成員清白，證實是花英先對工作人員態度不佳，近日前代表金光洙受訪，首度對外談起此事，再將矛頭指向和榮並向T-ara其他成員致歉，沒想到此舉卻惹怒了花英，沉默12年再度發出聲明，斬釘截鐵表示自己的確遭受霸凌。

▲和榮時隔12年再度出面澄清。（圖／翻攝自和榮Instagram）

▲T-ara因霸凌事件，一夜之間從神壇上跌落。（圖／翻攝自韓網）

花英10日發出長文，表示作為2012年所謂的「T-ara霸凌事件」的當事人，看著引起各種爭議，甚至T-ara解散，「拋開對錯不說，我對此感到自責」，對粉絲、成員們也一直懷著愧疚的心情，自己之所以12年來都保持沉默，是因為覺得有T-ara才有現在的自己，所以選擇承受著心理創傷與委屈。

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但看到前老闆如此公開地在節目上提及自己的名字，讓花英忍不住反擊「我不知道他為什麼非要曲解12年前的事件、發表扭曲的言論，所以覺得應該糾正錯誤的部分，才艱難地告訴大家我的真相」。她列出3點澄清，直言自己當年「真的被霸凌」，說她「受害者cosplay」的言論是謊言，為了融入成員們付出了努力，卻仍遭受肢體、言語暴力，而當時以為「堅持下去就會好起來」。

▲和榮時隔12年再度出面澄清。（圖／翻攝自和榮Instagram）

▲花英時隔12年再度出面澄清。（圖／翻攝自和榮Instagram）

花英2012年年腳踝受傷無法登上日本舞台，導致所有表演需重新編排，成為了事件的引爆點。她解釋聲稱自己當年向成員們道歉了好幾次，還為此向公司理事拜託，讓自己至少要上台唱一首歌，因為對加倍辛苦的成員，感到很抱歉，至於在飯店做美甲則是事實，但當時只是為了在登上舞台前修指甲，且其他成員們也經常在飯店裡做美甲，不懂為何自己做就被曲解。

▲和榮時隔12年再度出面澄清。（圖／翻攝自和榮Instagram）

▲花英看了前老闆的說法後，決定發聲。（圖／翻攝自和榮Instagram）

退出T-ara、解約當時，花英稱自己手上握有很多霸凌證據，本想開記者會批露一切，但前老闆卻提出「如果保持沉默，願意讓和榮親姊姊一起解約」，她因而選擇閉口不言，她直言「只有20歲的我認為那是最好的辦法。結果就連道歉也沒收到就退團了，到現在為止沉默了12年」。之後，看到T-ara成員們公開宣稱從未有過霸凌，自己與家人因什麼都做不了而流淚。

最後，花英向金光洙代表喊話「在節目中提及過去了整整12年的事件，甚至提及實名、完全扭曲的發言的意圖到底是什麼？」她自認沒有簽給經紀公司的自己，沒辦法與已經在演藝圈打滾40多年的金光洙抗衡，即使知道這樣的現實，但仍選擇發聲，原因就是因為自己有信心能說清楚當年的真相。

花英Instagram全文如下：

大家好，我是前T-ara成員花英。
首先，很抱歉因不愉快的事情讓大家擔心。昨天透過某綜藝節目看見了我的前經紀公司代表金光洙對T-ara霸凌事件發言，我苦惱了100 次、1000次後，艱難地寫下了貼文。

作為2012年所謂的「T-ara霸凌事件」的當事人，眼看著引起各種社會爭議、曾經熱愛的團體T-ara解散，拋開對錯不說，我對此感到自責。對喜愛T-ara的所有粉絲，和因霸凌、不和而分開的成員們也一直懷著愧疚的心情。

12年來，我作為T-ara霸凌事件的當事人，一直被貼著標籤，對各種流言蜚語沒有做出回應，這也是事實。雖然是一場喧囂的離別，但正因為有T-ara才有現在的花英，所以即使受到各種心理創傷和委屈，我也一直保持沉默。

但聽到金光洙代表出演節目的發言，我不知道他為什麼非要曲解12年前的事件、發表扭曲的言論，所以覺得應該糾正錯誤的部分，才艱難地告訴大家我的真相。

第一，被孤立的部分是事實。他說我明明沒有被孤立，卻說被孤立，說我「受害者cosplay」的言論是謊言。作為T-ara的新成員，為了不給原成員們帶來傷害，我帶著這種強迫感努力融入成員們。但原T- ara成員們在對我施暴的同時，還經常惡語相向。我之所以堅持下去，是因為當時我覺得只要我更加努力就會好起來。

第二，我在腳踝受傷後向成員們道歉了好幾次。
即使腳踝扭傷無法站在日本舞台上，我也拜託理事讓我上去哪怕唱一首歌也好。我感到很對不起，因為我而加倍辛苦的成員們，所以覺得至少要唱一首歌。

第三，我在飯店做了美甲是事實。但平時T- ara在日本活動時，經常會在飯店裡做美甲。 我接受美甲管理也是出於同樣的原因。把「指甲斷了、舞台前修指甲」說成是為了滿足我個人而做了美甲管理的說法，讓我覺得是對我無緣無故的侮辱。

T-ara解約當時，我擁有很多可以證明被孤立事實的資料，所以想透過記者會表明我的立場。金光洙代表提議說如果不開記者會、我也閉口不言的話，會讓當時在同一經紀公司的我的親姊姊也一起解約。只有20歲的我認為那是最好的辦法。結果就連道歉也沒收到就退團了，到現在為止沉默了12年。

之後，T-ara成員們出演各種綜藝節目，宣稱從未有過霸凌，這些與事實不符的立場。看著那些節目，我和我的父母因什麼都做不了而流下了眼淚。

我真心想問問金光洙代表，在節目中提及過去了整整12年的事件，甚至提及實名、完全扭曲的發言的意圖到底是什麼？
我現在沒有經紀公司，獨自一人。我也知道，我無法與40多年來一直跟在演藝界擁有影響力的代表抗衡。儘管如此，我之所以還是選擇發聲，就式是因為我有信心澄清當時的事實。

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