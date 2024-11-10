Tommy遭疑是Yuma小王！　新片上架被灌爆「快出來面對」兩派吵翻

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma近日遭疑婚變，原先瘋傳疑似男方出軌大陸女畫家，怎料女畫家9日反咬是Yuma先出軌另一名YouTuber Tommy，情況變得越來越複雜，外界都在等當事人出面說明。恰巧Tommy 9日才剛更新了頻道，上傳羽田機場自由行影片，然而在這個節骨眼上，因此網友紛紛湧入留言，希望他能早日出面說明。

▲Tommy被猜測就是女畫家爆料的「TomiTomi」。（圖／翻攝YouTube／TommyTommy Japan）

Tommy 9日更新了頻道，新影片標題為「日本人帶路の（的）2024最新48小時吃爆羽田機場自由行」，介紹如何在羽田機場遊玩，不過比起影片內容，留言的觀眾們更關心他突然被捲入「小王」風波，被女畫家指控是Yuma的出軌對象，爭議已經延燒近一日，但Tommy至今都沒有出面說明，讓許多喜愛他影片的觀眾十分焦急，而更多的是「吃瓜」群眾。

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▲Ryu、Yuma近日遭疑婚變。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

網友紛紛在Tommy的最新影片底下留言「我要看到血流成河」、「小王？Yuma在2023年年底出軌的人是你？要不要出來說一下」、「如果是真的，說實話滿難過的....畢竟Tommy是我很喜歡的YouTuber，希望你能出來說明」、「就在差點破百萬的前夕…爆發人妻事件？」、「別管羽田機場了，燒起來了！快出來說明」、「老哥別吃了，快出來說乾我P事啊」，也有人提醒「大家先別說一定是Tommy，畢竟目前什麼證據都沒有，先別對他人身攻擊」。

▲Tommy新影片留言被灌爆。（圖／翻攝YouTube／TommyTommy Japan）

此前，女畫家被指是小三相當不滿，解釋自己是在確認Ryu已經走出上一段感情，才接受了對方的感情「這意味著我介入了別人的婚姻，但我並未介入別人的感情。」她還爆料，Yuma在2023年底與另一位YouTuber「TomiTomi」發生婚外情，並疏遠了Ryu「Ryu剛有所察覺的那個瞬間全身發麻，但沒有給過Yuma小姐一點脾氣，他試圖去理解這個事情最後得出結論：可能我給不了Yuma她想要的刺激吧。」爆料中的「TomiTomi」被廣大網友猜測是99萬訂閱的日本YTR Tommy。