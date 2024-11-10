畇二拍寫真脫了「僅雙手捧胸」辣度破表！　遭爆休息室裸露：小內褲被看光

記者孟育民／台北報導

中信啦啦隊「Passion Sisters」成員畇二擁有甜美外型與活潑性格，收獲大批死忠粉絲，近日還推出首本寫真書《畇許曖昧:畇二 Yuner.22 寫真》，今（10日）舉辦簽書記者會，這次寫真書有別於以往球衣的風格，其中一張照片，畇二上空全裸僅用雙手捧胸，她害羞表示：「那時候攝影師問我，我有猶豫5秒，因為我沒做過這樣的嘗試，但成品非常漂亮！」

▲畇二舉辦寫真書簽名會。（圖／記者孟育民攝）

畇二這次挑戰出道來以來之最大尺度，他表示沒特別減肥，「本來就有點精瘦，還是比較喜歡有點肉感。」被問到拍照時會害羞嗎？她則說因為現場都是女生，所以都很安心，也有做簡單的防護措施；也透露自己最喜歡的部位是屁股，「因為從小學芭蕾，屁股練的翹翹的自己很喜歡，可能也是男生、女生覺得很漂亮的！」

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畇二被同隊友爆料在休息室時常裸體，對此她笑著解釋：「其實也不是裸露，就是大家在休息室換衣服，因為都是女生，也不用遮遮掩掩，而且在舒服的環境下，就直接換衣服，所以就會露出我可愛的小內褲，我是沒有到上空，還會遮一下！」

▲畇二平常很注重美白。（圖／記者孟育民攝）

另外，日前畇二在IG回應粉絲的QA時，自曝「只打算跳到今年」，今被問到此事，他笑說只是開玩笑，「我每年都有這樣的想法，是想說把機會讓給新人，我當然也是開玩笑，我明年還是會留下來。」更說「跳久了，本來就會有職業倦怠」，不過會藉由跟朋友出去、看選秀節目，讓自己回到最初的點，讓自己知道自己還是很喜歡跳舞來紓解壓力。至於未來的規劃，畇二希望能挑戰主持，尤其是實境節目，未來將會朝這方向邁進。