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女畫家驚爆「Yuma先出軌」！　還原認識Ryu過程：介入婚姻而非感情

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬YouTuber「Ryuuu TV」夫婦檔Ryu、Yuma進日遭疑婚變，更傳出疑似是因男方出軌大陸女畫家。不過，女畫家9日在社群發文，指控是Yuma先出軌另一名YouTuber Tommy，自認「介入了別人的婚姻，但並未介入別人的感情」。

▲▼RYU YUMA。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

▲Ryu、Yuma驚傳雙重出軌。（圖／翻攝自Instagram／yumaa0412）

女畫家因為在Yuma 8日發出聲明後，突然發了一張Ryu的畫像，並寫下「最喜歡了」，引發網友關於出軌的揣測。而女畫家9日發出長文，表示在Yuma發聲時，她、Ryu和其他朋友正在聚會喝酒，並未察覺，「原本只是想整理一下最近的作品發出來，僅此而已別無其他目的。在酒精營造的氛圍中聽到了『要加文字啊加上大好き』為鬧劇的築成增加了重要的磚塊。之後所有人都喝醉了，也就沒有人看手機了。」

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女畫家爆料，Yuma在2023年底與另一位Tommy（TomiTomi）發生了婚外情，並疏遠了Ryu，而自己是在2024年4月認識Ryu的。當時，Ryu已經獨自走出了一段漫長的心理自癒過程，「Ryu剛有所察覺的那個瞬間全身發麻，但沒有給過Yuma小姐一點脾氣，他試圖去理解這個事情最後得出結論：可能我給不了Yuma她想要的刺激吧。」

女畫家還提到，Yuma在和Ryu交往十周年當天，還去與Tommy約會，回家後，Ryu還送了價值日幣50萬元的包包做為紀念禮物，「Yuma小姐出於愧疚讓Ryu去風俗店玩，Ryu無法接受這個提議，但開始頻繁來東京找朋友喝酒，我們就是在這個情況下通過共同的朋友認識的、聽著Ryu在KTV唱著一首首曾經唱給Yuma小姐的歌認識的。」

女畫家表示，當她確認Ryu已經走出上一段感情時，她接受了對方的感情，「這意味著我介入了別人的婚姻，但我並未介入別人的感情。」她說，Ryu一直在保護Yuma，這也是自己和男方唯一的爭吵點，甚至多次差點分手，「即使是現在，他也在保護yuma，他說『我名聲爛一點沒關係啊，我還可以幹別的工作』。」

女畫家對Yuma的行為表示難以接受，「我難以想像妳是多麼自私，才會在這場鬧劇裡發出最後的封頂之作——那三條story！」她直言自己無法接受Ryu一直如此守護的人，會在這種時候做出這樣的反應，「在這次風波中Ryu承擔了一切輿論而Yuma小姐你獨自享受觀眾對你的保護；我無法接受，這樣溫柔的人還要替真正的婚姻過錯方承受謾罵。」

【女畫家全文】

關於這場鬧劇：發那篇備受非議的動態的時候我和ryu及好友數人正在喝酒聚會，並不知道yuma小姐在一個小時前發了那條令人悱惻的帖文。原本只是想整理一下最近的作品發出來，僅此而已別無其他目的。在酒精营造的氛围中听到了“要加文字啊加上大好き”为闹剧的筑成增加了重要的砖块。之後所有人都喝醉了，也就沒有人看手機了。

2023年底yuma出軌同為youTuber的tomitomi，並疏遠ryu。
2024年4月，我和ryu相識。

我認識ryu的時候，他已經獨自從一段漫長的心理自愈中走出來。這個過程有多漫長呢……
Ryu剛有所察覺的那個瞬間全身發麻，但沒有給過yuma小姐一點脾氣，他試圖去理解這個事情最後得出結論：可能我給不了yuma她想要的刺激吧。
而Yuma小姐在ryu拉她胳膊的時候直接甩開並說出了十分傷害ryu的話“難道你在喜歡一個人的時候可以忍受和別人有肢體接觸嗎”。
在Yuma小姐和tomi先生的某個剛約完會的晚上，ryu還為亂糟糟的yuma遞上了50萬円的包包作為交往十周年紀念的禮物。
Yuma小姐出於愧疚讓ryu去風俗店玩。ryu無法接受這個提議，但開始頻繁來東京找朋友喝酒，我們就是在這個情況下通過共同的朋友認識的、聽著ryu在ktv唱著一首首曾經唱給yuma小姐的歌認識的。

我判斷ryu已經從上一段感情走出來了，我接受了這段感情。這意味著我介入了別人的婚姻，但我並未介入別人的感情。

Ryu從始至終都有好好保護yuma，這也成為了我們唯一的吵架素材，甚至多次差點分開。他說他們雖然沒有戀愛的感覺了但他還愛yuma這個人，如果yuma想要分開了他也會盡可能給她好一點的生活。他不會在yuma面前接我的電話，即使兩方心知肚明他也不想yuma聽到別的女生的聲音。
即使是現在，他也在保護yuma，他說“我名聲爛一點沒關係啊，我還可以幹別的工作”。

我沒有這麼溫柔的心。
Yuma小姐，薄情寡義是你、背信棄義是你、落井下石的還是你。
我難以想像你是多麼自私才會在這場鬧劇裡發出最後的封頂之作——那三條story！
我無法接受，ryu一直如此守護的人會在這種時候做出這樣的第一反應；我無法接受，在這次風波中ryu承擔了一切輿論而yuma小姐你獨自享受觀眾對你的保護；我無法接受，這樣溫柔的人還要替真正的婚姻過錯方承受謾駡。

最後致關心我的朋友：
不用擔心我，我沒事。我只會更加勇敢、堅定、智慧。

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