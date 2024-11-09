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才剛奪歌后...孫盛希大解放！　「破尺度穿黑色bra」性感事業線不藏了

記者蔡琛儀／台北報導

「金曲歌后」孫盛希今（9日）於台北流行音樂中心開唱，面對第一場近5000人演唱會，孫盛希開唱前難掩緊張，笑說直到彩排時正式站上舞台仍有不真實的感覺。而她今晚更是大解放，換上黑色的鏤空洋裝，上半身是黑色bra造型馬甲，放送事業線和美腿，還和男舞者火辣共舞，畫面辣到噴鼻血。

▲▼ 孫盛希「I」Can’t Be Left Alone演唱會-孫盛希。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 孫盛希火辣開唱。（圖／記者黃克翔攝）

演唱會開場，孫盛希以〈Unwind〉揭開序幕，緊接著〈Bullet〉到〈INFP〉、〈潛伏期〉、〈清醒夢〉等，此外，她也以不插電形式，選唱許多過去曾替戲劇所創作的歌曲，包括〈小心翻閱〉、〈自然凋謝〉。也演唱〈不要讓我後悔〉，笑說要這首歌要送給「前男友們」。

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此次演唱會充滿「彩蛋」，孫盛希不但演唱出道10年來的經典歌，也迎來多組嘉賓，包括師弟U:NUS高有翔、Karencici及關詩敏輪番獻聲，孫盛希先是誇Karencici：「剛剛有一種每次見到你的時候，怎麼又變更美。」Karencici也直呼：「我也是覺得你越來越辣！」而和關詩敏合唱時，孫盛希忍不住說：「我還是不知道為何要整自己，每次彩排都懷疑人生！」關詩敏也笑說自己的裙子很緊。

▲▼ 孫盛希「I」Can’t Be Left Alone演唱會-孫盛希,Karencici。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 孫盛希今晚請到好友Karencici、關詩敏、高有翔助陣。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 孫盛希「I」Can’t Be Left Alone演唱會-孫盛希,關詩敏。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 孫盛希「I」Can’t Be Left Alone演唱會-孫盛希,U:NUS 有翔。（圖／記者黃克翔攝）

此次演出集結她出道10年來的精華，從節目的安排、舞台視覺與呈現...等，孫盛希皆親自參與，關於開唱前的心情，孫盛希笑說：「一切很OK！就是維持平時狀態，保持營養、早點睡、少講話，踏實練習！接下來就是靜心，最近也有在家練書法放鬆心情。」此次演唱會勝於以往規模，除了硬體、舞台、燈光設計再升級，包括造型與舞台配置皆超越過去專場規格；共有9位舞者與Full Band樂手，期望帶給樂迷視覺、聽覺的享受。

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