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劉雨柔抓包男友劈腿「小三要生了」！他辯解超渣 傻眼：顛覆三觀

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔感情經歷豐富，她之前便上《11點熱吵店》分享曾被劈腿的往事，更荒唐的是，得知男友出軌的同時，小三已經要生了，徹底顛覆她的三觀！

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲劉雨柔得知男友出軌的同時，小三已經要生了。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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劉雨柔透露，該任男友有陣子會開始把手機關靜音、常找不到人，長達一個月左右，「我就覺得這個人太奇怪了，很反常，我真的受不了。」於是，她決定偷偷登入對方的信箱查看，結果真的看到有封名為「我愛你」的郵件。

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲劉雨柔早就發現男友不對勁。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

仔細看發現，男友和小三早就互稱老公、老婆，還有和家人一起出遊的照片，「所以他不能跟我聯絡」，劉雨柔說道。接著，她立刻聯繫小三，結果對方理直氣壯地回嗆和男友從小就認識：「我努力這麼久，憑什麼妳一出現就跟這個男生在一起？」

不只這樣，小三還傳了一張大肚照給劉雨柔。劉雨柔看完立刻和男友攤牌，對方卻辯稱：「我不知道怎麼跟妳開口，那女生得了一些疾病，沒有辦法根治，就一直黏著我，相處時間太久了，就有一天不知道為什麼發生了這件事情。」

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲劉雨柔突然被告知男友要當爸了。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

更誇張的是，劉雨柔男友直言因為沒有要娶小三，所以沒有想和她分手，但她依然堅決斬斷這段關係。事隔幾年，她才輾轉得知男生不但真的沒有娶小三，還交了新對象，但小三總共幫男生產下了兩個孩子。

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼劉雨柔跟男友攤牌，對方回應超渣！（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼劉雨柔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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