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前啦啦隊女神鬆口認「斷聯舊愛」　親揭心碎分手內幕

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手黃琳媛曾是中職統一獅Uni Girls Junior的一員，演過夯劇《想見你》，也參加過女團選秀節目《DD52》，以以女團「雪鑽石」隊長出道，後來又經營街訪影片在社群平台上紅極一時，短短一年內IG追蹤人數飆升到20萬，然而在她的心中，音樂始終是她非常熱愛的事情之一。

▲▼黃琳媛。（圖／黃琳媛工作室提供）

▲黃琳媛。（圖／黃琳媛工作室提供）

近期她在「金刻獎」典禮上首度公開未發表的抒情新單曲〈你別來我無恙〉，詮釋分手後的痛楚與放下，靈感來自她與創作夥伴莊宏凱的一次深夜對談。她坦言自己在愛情中的脆弱，透過回憶過去的物品與照片，緬懷曾經的美好。然而，為了真正走出來，她選擇不再聯絡、各自生活的路線。

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在新曲MV中，黃琳媛與男主角在海邊與畫室都有深刻的感情戲。其中，一場情感釋放的哭戲讓她印象最深刻，她要潑灑白色油漆覆蓋掉原先的牽手漫步畫作，象徵與過去的情感徹底揮別，讓她不禁聯想到過往曾經與某任對象在海邊相處的心碎回憶過往，意識到兩人的感情已經徹底無法繼續走下去。

她記得當時的自己內心百感交集、心碎不已，心中深埋的情感再度湧現，看到那幅畫作時，不禁流下眼淚，深刻體會到過去的痛楚。 透過這首歌，她希望向大家傳遞出：「一個人也可以過得好，勇敢面對過去才能開啟全新生活。」

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