「被郭到元酒駕害慘」電影晚2年上映！導演認了：很恨也很埋怨他

記者劉宛欣／綜合報導

南韓影星郭到元（곽도원）在2022年爆出酒駕，導致參演的作品全數受到影響，時隔兩年，電影《消防員》（暫譯：소방관）終於即將於12月4日上映。導演於11月8日在製作發表會上，坦言對於郭到元的行為「既恨又埋怨」。

▲郭到元2年前酒駕被抓，酒精濃度達吊銷駕照標準。（圖／電影《特別城市》劇照）

《消防員》其實在2020年已經完成拍攝，但因疫情影響而推遲上映。2022年9月，郭到元在濟州島酒駕再度引發爭議，導致電影上映計畫再度無限期延後。面對這些波折，導演坦言自己對郭到元「既恨又埋怨」，並表示「他需要深刻反省，承擔行為後果」。

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▲導演直言怨恨郭到元的行為。（圖／翻攝自韓網）

對於是否特別刪減郭到元的戲份，導演回應道：「沒有特別刪掉他的片段，而是進行了整體剪輯，讓電影更緊湊。」並表示，現今觀眾已習慣OTT和短片的節奏，適當的刪減有助於整體觀影體驗。

此前，郭到元於2022年9月25日凌晨5點在濟州島酒駕，行駛了約10公里的距離，遭當地居民報警舉發，警方到現場後進行酒測，酒精濃度高達0.08%，已達吊銷駕照的標準，現以違反道路交通法的罪名對他進行調查。他與周元、劉在明主演的《消防員》本預計在當年上映，卻因他的事件而延至現在才上映，整整晚了2年多。