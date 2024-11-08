ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「被郭到元酒駕害慘」電影晚2年上映！導演認了：很恨也很埋怨他

記者劉宛欣／綜合報導

南韓影星郭到元（곽도원）在2022年爆出酒駕，導致參演的作品全數受到影響，時隔兩年，電影《消防員》（暫譯：소방관）終於即將於12月4日上映。導演於11月8日在製作發表會上，坦言對於郭到元的行為「既恨又埋怨」。

▲導演直言怨恨郭到元的行為。（圖／翻攝自韓網）

▲郭到元2年前酒駕被抓，酒精濃度達吊銷駕照標準。（圖／電影《特別城市》劇照）

《消防員》其實在2020年已經完成拍攝，但因疫情影響而推遲上映。2022年9月，郭到元在濟州島酒駕再度引發爭議，導致電影上映計畫再度無限期延後。面對這些波折，導演坦言自己對郭到元「既恨又埋怨」，並表示「他需要深刻反省，承擔行為後果」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲導演直言怨恨郭到元的行為。（圖／翻攝自韓網）

▲導演直言怨恨郭到元的行為。（圖／翻攝自韓網）

對於是否特別刪減郭到元的戲份，導演回應道：「沒有特別刪掉他的片段，而是進行了整體剪輯，讓電影更緊湊。」並表示，現今觀眾已習慣OTT和短片的節奏，適當的刪減有助於整體觀影體驗。

此前，郭到元於2022年9月25日凌晨5點在濟州島酒駕，行駛了約10公里的距離，遭當地居民報警舉發，警方到現場後進行酒測，酒精濃度高達0.08%，已達吊銷駕照的標準，現以違反道路交通法的罪名對他進行調查。他與周元、劉在明主演的《消防員》本預計在當年上映，卻因他的事件而延至現在才上映，整整晚了2年多。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

推薦閱讀

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

「世界第一美」Nana公開裸上身除刺青片！　咬牙喊：痛也要忍住

「世界第一美」Nana公開裸上身除刺青片！　咬牙喊：痛也要忍住

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

一個月快500元！Netflix「雙11偷偷漲價」　官方證實：即日起價格調整

一個月快500元！Netflix「雙11偷偷漲價」　官方證實：即日起價格調整

何依霈遭前女友討分手費　老公龍語申霸氣曬擁抱照：不怕，我在！

何依霈遭前女友討分手費　老公龍語申霸氣曬擁抱照：不怕，我在！

英AV女宣布開趴「幫高中生轉大人」！家長怒抗議　慘遭取消簽證了

英AV女宣布開趴「幫高中生轉大人」！家長怒抗議　慘遭取消簽證了

李雅英大巨蛋重現超甜三振舞　「啦啦隊AI」李珠珢瘋傳來台？她說了

李雅英大巨蛋重現超甜三振舞　「啦啦隊AI」李珠珢瘋傳來台？她說了

黃曉明女友真的懷孕！「陪產檢全被拍」畫面遭酸：葉珂找來的？

黃曉明女友真的懷孕！「陪產檢全被拍」畫面遭酸：葉珂找來的？

黃聖依再度公開喊離婚！　富商老公「講話超傷人」她忍不住哭了

黃聖依再度公開喊離婚！　富商老公「講話超傷人」她忍不住哭了

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」向高層道歉：讓你不快

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」！替代2方案曝 網讚爆：真佛心老闆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」　江宛庭：整艘遊艇只有我有穿

黃曉明傳驚覺被騙！被葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子

「世界第一美」Nana公開裸上身除刺青片！　咬牙喊：痛也要忍住

八點檔女星認了婚前「9年同志情」　被爆欠前女友200萬…回應了！

一個月快500元！Netflix「雙11偷偷漲價」　官方證實：即日起價格調整

何依霈遭前女友討分手費　老公龍語申霸氣曬擁抱照：不怕，我在！

英AV女宣布開趴「幫高中生轉大人」！家長怒抗議　慘遭取消簽證了

李雅英大巨蛋重現超甜三振舞　「啦啦隊AI」李珠珢瘋傳來台？她說了

黃曉明女友真的懷孕！「陪產檢全被拍」畫面遭酸：葉珂找來的？

黃聖依再度公開喊離婚！　富商老公「講話超傷人」她忍不住哭了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

郭到元

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 山下美月主演人氣動漫《山田Lv999》真人版！預告曝光被批：差太多
  2. 「被郭到元酒駕害慘」電影晚2年上映！導演認了：很恨也很埋怨他
  3. 小A辣認了「以前嚮往結婚」！　罕曝婚姻觀掀兩派戰翻
  4. 何依霈遭前女友討分手費　老公龍語申霸氣曬擁抱照：不怕，我在！
  5. 「世界第一美」Nana公開裸上身除刺青片！　咬牙喊：痛也要忍住
  6. 瑤瑤錄影「解放細肩帶露香肩」！　性感鎖骨全看光美翻
  7. 伊能靜談「明星都去直播賣貨」　曝3大心態轉變：當藝人風險太大了
  8. 香港電影被說「失去自由靈魂」！　大咖名導被追問嚇得尷尬回應
  9. 杜淳辣妻體重不到40kg　挨批「製造身材焦慮」叫屈：生病了
  10. 酷炫驚喜同框「韓最懂事女友」！　燦笑比愛心全被拍

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366