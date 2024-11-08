《妳是我的姐妹》結局倒數！大霈認了「戀情遭家人反對」奮力護愛

記者黃庠棻／台北報導

《妳是我的姐妹》9日晚間八點將播出最終回，温貞菱、李霈瑜（大霈）兩姐妹的感情歸屬也將揭曉。戲裡，大霈夾在嚮往自由生活的男友，與不贊同兩人交往的父母之間，讓她面臨愛情與親情決擇的考驗。

▲《妳是我的姐妹》即將播出最終回。（圖／八大電視提供）

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現實生活中，大霈也曾遇過戀情被家人反對的情況，當時奮力護愛「但策略是先強硬後柔軟，最後還是好好地請家人支持我的決定，結果也都是滿好的。」

▲《妳是我的姐妹》即將播出最終回。（圖／八大電視提供）



温貞菱在《妳是我的姐妹》劇中，原本心儀才華洋溢的學長徐鈞浩，雖然對方總是低調來參與聚會、分攤眾人費用的「分母小夥伴」，但温貞菱後來驚覺經常陪伴自己、給予鼓勵和支持的同事張軒睿，才是自己心中所愛。

▲《妳是我的姐妹》即將播出最終回。（圖／八大電視提供）

對此，温貞菱以詮釋角色的心情分享，「分母小夥伴」有一個太美麗的青梅竹馬，容易影響雙方感情，「如果希望生活樸實簡單一點，未來（温貞菱飾）是會選擇白逸（張軒睿飾）。」她笑說，白逸雖然嘴巴有點壞，但其實充滿溫暖「盡心陪伴家人，跟軒睿本人很像。」

▲《妳是我的姐妹》即將播出最終回。（圖／八大電視提供）



而《妳是我的姐妹》將迎來最終回，回顧拍攝過程，温貞菱特別謝謝飾演爸媽的陳竹昇及林美秀，她說「無論如何，他們都好溫暖地陪伴我們姐妹倆。」戲裡扮演温貞菱優秀姐姐的角色，大霈談到兩人戲外相處，誰比較像姐姐，大霈坦承自己還是比較像姐姐，並且直誇温貞菱就是很可愛。

▲《妳是我的姐妹》即將播出最終回。（圖／八大電視提供）

大霈解釋，不僅經常看到温貞菱臉上掛著甜笑，拍戲現場經常請喝飲料，大霈有感而發表示「只要訂飲料都會想到我，就會覺得有妹妹的感覺，原來是這樣啊！真好！」由八大電視出品的原創戲劇《妳是我的姐妹》，每週六晚間八點於八大戲劇台全台首播、每週六晚間九點在中華電信MOD、Hami Video影劇館+上架。