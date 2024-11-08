曾莞婷才淚喊想退出演藝圈　片場談情小18歲《大嘻哈》冠軍…甜蜜照曝

記者蔡琛儀／台北報導

《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面推出台語情歌單曲〈愛了傷過份〉，MV邀請曾莞婷、高英軒、新生代演員潘親御參與演出，由名導胡瑞財執導，致敬經典武打電影並重現早期台灣台語片的輝煌年代。阿跨面飾演霸氣土豪電影監製，豪擲千金讓明星女友曾莞婷出演電影女主角，安排高英軒在電影中演繹英雄救美的情節，潘親御則是不起眼的小武行，默默守護曾莞婷。

▲阿跨面和曾莞婷飾演情侶。（圖／少年家有限公司提供）

向來靦腆的阿跨面與曾莞婷在劇中飾演情侶，曾莞婷笑說：「因為劇情需要，導演要求情侶之間互動的畫面，所以請阿跨面將手搭在我的肩上，但是他的手始終相當拘謹，真的沒想到他私下這麼害羞。」

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曾莞婷對阿跨面在《大嘻哈時代2》的演出印象深刻，曾莞婷分享：「阿跨面在舞台上的表演很炸、很有魅力，讓我以為他是性格外放的人，私下相處後才發現阿跨面非常的靦腆，他私底下很安靜也不太敢正視我的眼神，甚至連講話都很小聲，台上台下完全是兩個面貌，很有趣！」她也大讚高英軒，她表示原本以為高英軒身材高大應該很常演動作戲碼，後來才知道這算是他少數的武打演出，不過高英軒套招很快、動作超俐落，非常有動作戲的天份。

▲▼阿跨面、曾莞婷、高英軒、潘親御出演〈愛了傷過份〉MV。（圖／少年家有限公司提供）

MV講述了一段小人物暗戀大明星的故事，片中潘親御演出的小武行阿強默默無聞，卻深愛著曾莞婷飾演的女明星珍珍，每次擔任替身為她擋下危險，卻一直被功夫巨星高英軒搶去英雄位置，直到殺青當天，雖然珍珍與製作人男友阿跨面一同遠去，但成功送出花束表達心意的阿強，也心滿意足地將這份愛戀深藏心底。阿跨面表示，這首歌其實是寫給一位很可愛的女生，擅長用台語創作的他，在歌詞內也展露柔情的一面。