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12強台韓準備開打！　韓啦啦隊派「四大金釵」朴宰令、金渡娥、裴垂鉉、李妍珍

記者張筱涵／綜合報導

2024世界12強棒球錦標賽即將開始，台灣隊首戰將在13日對上南韓。台灣特組12強賽限定應援團「CT AMAZE」，南韓也將派出「四大金釵」。

「CT AMAZE」由中信兄弟小白、富邦悍將Travis、味全龍勛雞、台鋼雄鷹希本、統一獅York和樂天桃猿Rina所組成，最強應援團將為中華隊應援加油。而據《民視》報導，南韓則派出四大金釵，分別為朴宰令、金渡娥、裴垂鉉和李妍珍。

朴宰令

朴宰令年僅17歲便踏上啦啦隊應援舞台，至今累積了7年的豐富經驗。她擁有170公分、48公斤的修長身材，臉蛋可愛中帶點冷酷，被南韓粉絲稱為「實物殺手」（形容本人比照片美上好幾倍）。無表情時散發出一種高冷的氣質，而一旦站上應援台露出笑容、與粉絲互動時，又顯得格外親切可愛。跳起性感舞蹈時更是風範十足，是一位兼具多種魅力的全能隊員。

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▲▼朴宰令。（圖／翻攝自Instagram／jr_vely38）

▲朴宰令。（圖／翻攝自Instagram／jr_vely38）

金渡娥

金渡娥在Instagram上擁有18.9萬粉絲追蹤，微微下垂的眼角和笑時露出的酒窩是魅力標誌，凹凸有致的身材讓她穿上啦啦隊服時格外亮眼。今年已經是她出道的第10年，許多同期的隊員早已引退，而她依然堅持在這個行業，展現出對啦啦隊工作的認真與熱情，即便在休假期間也會特意到球場為球隊加油，足見對球隊的深厚情感和無私支持。

▲▼金渡娥。（圖／翻攝自Instagram／doa_1224）

▲金渡娥。（圖／翻攝自Instagram／doa_1224）

裴垂鉉

南韓啦啦隊界的「美魔女」裴垂鉉已經出道21年，是韓職第一代啦啦隊成員，今年40歲的她身材緊實，更擁有完美的手臂肌和腹肌線條，古銅色肌膚更是讓她一站上應援台就成了最顯眼的焦點。

裴垂鉉的舞蹈實力在南韓被認為堪稱啦啦隊界的「GOAT」，大多數啦啦隊員在進入這個行業前，只是自己隨意跳舞，或是與朋友在學校一起練習，然而裴垂鉉從學生時期就加入舞團，接受專業的舞蹈訓練，後續也有持續進修舞蹈專業，擁有伴舞和編舞的資歷。

▲▼裴垂鉉。（圖／翻攝自Instagram／baeja_07）

▲裴垂鉉。（圖／翻攝自Instagram／baeja_07）

李妍珍

23歲李妍珍是四大金釵中年紀最小的成員，是僅出道2年的超級新秀，擁有精緻的五官，眼睛大而有神，自然勾起的嘴角使得笑容更加迷人，整體形象清新又俏皮，更被稱為「李雅英接班人」。

▲▼李妍珍。（圖／翻攝自Instagram／yd._.mozzi）

▲李妍珍。（圖／翻攝自Instagram／yd._.mozzi）

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