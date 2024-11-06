高宇蓁《鳳姐》下海激戰老鳥警察　「嫖客」段鈞豪暈船15年：憐惜她

記者蕭采薇／台北報導

「跨界女王」高宇蓁在電影《鳳姐》詮釋茶室工作者，突破自我全裸上陣，並以各式華麗造型逐一亮相。段鈞豪則是黑白通吃游刃有餘的老鳥警察，他跟高宇蓁譜出一段警察與茶室小姐的禁斷之戀，上演多場親密床戲，段鈞豪回憶表示：「事前走位、排練花了很多時間溝通，成果值得期待！」

▲高宇蓁跟段鈞豪《鳳姐》情牽15年，浪漫又純情。（圖／后花園影像製作提供）

預告可見高宇蓁的造型隨角色故事而多變，有鄉下女孩的純真樸素，進入茶室的妖嬈風情，在日本場景更展現華麗的東洋和服，造型極其用心，她表示：「每一套都代表角色不同的生命階段與個性。我特別喜歡和服，穿上和服要展現女性的優雅姿態，因此我專門請了一位和服老師來指導我如何鞠躬敬禮。」

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她坦言自己平時作風大剌剌，要呈現細緻女性姿態是一大挑戰，「穿和服必須保持小碎步行走，但我不自覺仍然按照平常方式走路，結果被大家笑，老師告訴我這樣不夠優雅，訓練我如何優雅地走。」她另有許多性感裸露，甚至背部全裸上陣的戲，為此在開拍前4個月，投入動作表演課、舞蹈課、飲食控制及身材管理。

▲高宇蓁為了穿上和服的優雅身段，特別跟肢體老師學習儀態。（圖／后花園影像製作提供）



性工作者角色不只樣貌百變，內心層次隨角色境遇起伏轉變，還需中文、台語、日文3語轉換，高宇蓁與「茶室姐妹」蔡嘉茵、瑪菲司、許乃涵的互動是一大亮點，她與弟弟黃冠智難以說破的姐弟情誼也令人動容。

▲高宇蓁、段鈞豪在電影裡有段茶室小姐與警察的禁斷之戀，有多場親密床戲。（圖／后花園影像製作提供）

而段鈞豪飾演的「平哥」更是貫穿全片的關鍵角色，他既是警察也是嫖客，初見美豔聰慧的鳳姐瞬間成「戀愛腦」，情牽15年不離不棄，在這以金錢交換一切的茶室裡，顯得特別純情浪漫。兩人有多場親密床戲，畫面上看來惹火，但段鈞豪表示，拍攝前都有做好溝通及排練，過程順利，成果值得觀眾期待。

▲高宇蓁在電影裡傳達出女性的身不由己與堅強。（圖／后花園影像製作提供）

段鈞豪談及初次跟高宇蓁合作印象？他直呼：「從第一次見面到讀本、然後拍攝，宇蓁給我的感覺一直是一位很勇敢、很堅強、很溫暖、很會照顧身邊同事朋友的女孩。也因為她的勇敢堅強，反而更讓我們憐惜她，想到如果她在生活中遇上困難，是不是也需要有人保護她？所以她演出鳳姐這個角色，更能打動我們所有人。」

▲段鈞豪在《鳳姐》飾演資深警察，也是影響鳳姐的關鍵角色。（圖／后花園影像製作提供）

值得矚目的是，片中高宇蓁的歌星夢碎，戲外則首度獻唱電影主題曲《鳳凰》，傳達出「鳳姐」一角強大生命力，也呼應高宇蓁不服輸的個性，《鳳姐》12月6日全台上映。