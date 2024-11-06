ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「上尉詩人」詹姆士布朗特睽違六年訪台　喊話台粉：迫不及待見你們

記者蕭采薇／台北報導

英國「上尉詩人」詹姆仕布朗特（James Blunt）迎來出道 20 週年，除了推出首張經典專輯《不安於室 Back To Bedlam》豪華珍藏盤，睽違六年，他也即將於12月3日來台與歌迷相見，在ZEPP New Taipei舉辦《The Who We Used To Be》世界巡演台北站。

▲英國「上尉詩人」詹姆仕布朗睽違六年訪台。（圖／搖滾帝國Rock Empire Music提供）

▲英國「上尉詩人」詹姆仕布朗睽違六年訪台。（圖／搖滾帝國Rock Empire Music提供）

對於台灣的印象，詹姆仕布朗特坦言非常期待再次拜訪，「台北是一座很棒的城市，我非常喜歡吃街邊小吃、拜訪當地小酒吧，當然還有那場演出，觀眾揮舞著旗幟，唱得那麼動聽，讓我印象深刻。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次巡演的主題《The Who We Used To Be》充滿懷舊色彩，詹姆士布朗分享，這張專輯的靈感來自他回顧人生的點滴，不論是年輕時的迷茫還是今日的成長。他表示，他的創作常圍繞在「我們將成為什麼樣的人」等人生問題上，愛、失落、希望和恐懼都是他最豐富的創作養分。

▲英國「上尉詩人」詹姆仕布朗睽違六年訪台。（圖／搖滾帝國Rock Empire Music提供）

▲詹姆仕布朗特與台灣歌迷共同迎接出道20週年。（圖／搖滾帝國Rock Empire Music提供）

他的經典曲目《You’re Beautiful〉更是唱出對無法長相廝守的遺憾，至今仍在全球累積數億的串流與點擊量。在面對漫長的巡演旅程時，詹姆仕布朗特透露，巡演對他來說不只是表演，而是和樂隊及觀眾一同分享音樂的慶典。

他笑稱自己在演出前的唯一準備就是「檢查褲子拉鍊是否拉好」，而巡演過程中最不能缺少的就是手機，因為能隨時與家人聯繫，並偷偷玩遊戲放鬆心情。他也親切地向台灣的粉絲打招呼表示：「你好，台灣！我迫不及待要見到你們了！」

▲▲英國「上尉詩人」詹姆仕布朗睽違六年訪台。（圖／搖滾帝國Rock Empire Music提供）

▲英國「上尉詩人」詹姆仕布朗睽違六年訪台。（圖／搖滾帝國Rock Empire Music提供）

詹姆仕布朗特《The Who We Used To Be》世界巡演台北站12月3日將在ZEPP New Taipei登場，門票現正熱賣中。新專輯《不安於室 Back To Bedlam》豪華珍藏盤除了收錄完整10首歌曲之外，特別獻上豪華CD雙碟盤。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

推薦閱讀

快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照：我現在很好　術後失聲3個月

快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照：我現在很好　術後失聲3個月

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！連2天帶回家爆同居　貼心全接送

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！連2天帶回家爆同居　貼心全接送

徐若瑄驚爆剛離婚又罹甲狀腺癌！　無法接受「怎麼會是我？」

徐若瑄驚爆剛離婚又罹甲狀腺癌！　無法接受「怎麼會是我？」

藍鈞天驚爆9年婚變！「2原因大吵鬧翻」離婚ING　3個月前最後同框

藍鈞天驚爆9年婚變！「2原因大吵鬧翻」離婚ING　3個月前最後同框

許玲玲寫真全裸入鏡　尺度過大無法上架　絕美尻肉曝光

許玲玲寫真全裸入鏡　尺度過大無法上架　絕美尻肉曝光

金針菇遭疑「加入邪教團體」　迴避6天首回應：感謝大家近期關心

金針菇遭疑「加入邪教團體」　迴避6天首回應：感謝大家近期關心

渣男名醫怨病妻不孕「夫家准他外遇」　公婆羞辱：接受在外還有1個

渣男名醫怨病妻不孕「夫家准他外遇」　公婆羞辱：接受在外還有1個

藍鈞天曾怨「老婆不顧家」：7年只換5次尿布！　婚變1年前早露餡

藍鈞天曾怨「老婆不顧家」：7年只換5次尿布！　婚變1年前早露餡

快訊／李佳穎生了！　寶寶緊握媽媽食指：母子均安，一見鍾情

快訊／李佳穎生了！　寶寶緊握媽媽食指：母子均安，一見鍾情

李珠珢正式解約「考慮國外發展」！　韓媒整片熱議：看不到出局舞了

李珠珢正式解約「考慮國外發展」！　韓媒整片熱議：看不到出局舞了

羅時豐現身對質爆料前員工！遭控砍半年終害離職　1問題讓對方超尷尬

羅時豐現身對質爆料前員工！遭控砍半年終害離職　1問題讓對方超尷尬

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照：我現在很好　術後失聲3個月

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！連2天帶回家爆同居　貼心全接送

徐若瑄驚爆剛離婚又罹甲狀腺癌！　無法接受「怎麼會是我？」

藍鈞天驚爆9年婚變！「2原因大吵鬧翻」離婚ING　3個月前最後同框

許玲玲寫真全裸入鏡　尺度過大無法上架　絕美尻肉曝光

金針菇遭疑「加入邪教團體」　迴避6天首回應：感謝大家近期關心

渣男名醫怨病妻不孕「夫家准他外遇」　公婆羞辱：接受在外還有1個

藍鈞天曾怨「老婆不顧家」：7年只換5次尿布！　婚變1年前早露餡

快訊／李佳穎生了！　寶寶緊握媽媽食指：母子均安，一見鍾情

李珠珢正式解約「考慮國外發展」！　韓媒整片熱議：看不到出局舞了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

詹姆仕布朗, James Blunt

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 盧廣仲從台北走到台南「11天累積43萬步」！　親揭背後原因：經歷低潮
  2. AKIRA《披哥4》奪總冠軍　攜手MIYAVI成「首個日本滾燙家族」
  3. 「上尉詩人」詹姆士布朗特睽違六年訪台　喊話台粉：迫不及待見你們
  4. 許太太快看！當替代役2個月　許光漢現身公益演出嗨唱《戀愛ING》
  5. 19歲演到現在！莫子儀再戰8小時舞台劇《如夢之夢》　
  6. 女星男友跑夜店失聯「被逼下跪發重誓」　小S傻眼吐槽：妳有病
  7. YTR金針菇二度發聲「駁上心靈課」！　遭疑入邪教喊冤：我就是沒有
  8. 曾唱紅破5000萬夯歌　女歌手認「曾上心靈課程」還去借錢...內幕曝
  9. 鍾孟宏《餘燼》直探白色恐怖　莫子儀研究受害者家屬複雜內心情感
  10. 「地表最正啦啦隊」Yuri爆遭男房東監控生活！　對方恐怖行徑曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366