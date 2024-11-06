「上尉詩人」詹姆士布朗特睽違六年訪台　喊話台粉：迫不及待見你們

記者蕭采薇／台北報導

英國「上尉詩人」詹姆仕布朗特（James Blunt）迎來出道 20 週年，除了推出首張經典專輯《不安於室 Back To Bedlam》豪華珍藏盤，睽違六年，他也即將於12月3日來台與歌迷相見，在ZEPP New Taipei舉辦《The Who We Used To Be》世界巡演台北站。

▲英國「上尉詩人」詹姆仕布朗睽違六年訪台。（圖／搖滾帝國Rock Empire Music提供）

對於台灣的印象，詹姆仕布朗特坦言非常期待再次拜訪，「台北是一座很棒的城市，我非常喜歡吃街邊小吃、拜訪當地小酒吧，當然還有那場演出，觀眾揮舞著旗幟，唱得那麼動聽，讓我印象深刻。」

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此次巡演的主題《The Who We Used To Be》充滿懷舊色彩，詹姆士布朗分享，這張專輯的靈感來自他回顧人生的點滴，不論是年輕時的迷茫還是今日的成長。他表示，他的創作常圍繞在「我們將成為什麼樣的人」等人生問題上，愛、失落、希望和恐懼都是他最豐富的創作養分。

▲詹姆仕布朗特與台灣歌迷共同迎接出道20週年。（圖／搖滾帝國Rock Empire Music提供）

他的經典曲目《You’re Beautiful〉更是唱出對無法長相廝守的遺憾，至今仍在全球累積數億的串流與點擊量。在面對漫長的巡演旅程時，詹姆仕布朗特透露，巡演對他來說不只是表演，而是和樂隊及觀眾一同分享音樂的慶典。

他笑稱自己在演出前的唯一準備就是「檢查褲子拉鍊是否拉好」，而巡演過程中最不能缺少的就是手機，因為能隨時與家人聯繫，並偷偷玩遊戲放鬆心情。他也親切地向台灣的粉絲打招呼表示：「你好，台灣！我迫不及待要見到你們了！」

▲英國「上尉詩人」詹姆仕布朗睽違六年訪台。（圖／搖滾帝國Rock Empire Music提供）

詹姆仕布朗特《The Who We Used To Be》世界巡演台北站12月3日將在ZEPP New Taipei登場，門票現正熱賣中。新專輯《不安於室 Back To Bedlam》豪華珍藏盤除了收錄完整10首歌曲之外，特別獻上豪華CD雙碟盤。