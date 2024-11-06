YTR林瑄遭疑入邪教道歉了！　神隱6天首發聲：請大家放心

記者王靖淳／綜合報導

網紅林瑄與好友金針菇最近遭部分網友質疑疑似加入邪教團體，掀起外界關注及討論，風波延燒近6天時間，林瑄昨（5）日深夜透過IG發布3點公開聲明，回應近期網路上圍繞自身信仰及收入來源的謠言，同時也坦言，「先鄭重與大家道歉，第一時間我沒有立即出面回應是不對的。請大家安心放心。」

▲林瑄與金針菇有著好交情。（圖／翻攝自Instagram／1_shiuan_0）

林瑄坦言，第一時間未出面回應是考量到正在國外拍攝工作，如今返台後特此說明，以解答外界的疑惑。她解釋說道，個人接觸命理學與冥想是為了尋求身心靈平衡，強調此舉僅為個人修習，並無涉入任何邪教或宗教組織，同時也表示，自己並非隸屬於任何宗教團體。針對過去曾參與的公益畫展及二手義賣活動，林瑄特別指出，活動屬於公益性質，無任何宗教或詐騙行為。

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▲林瑄與金針菇最近遭外界質疑加入邪教團體。（圖／翻攝自Instagram／1_shiuan_0）

針對外界的斂財質疑，林瑄澄清收入來源自2016年進入演藝圈後合法工作酬勞與創業所得，並無非法行為。對於隱藏部分影片的行為，她表示此舉是為避免爭議，減少不必要的社會資源浪費。最後，林瑄向大眾呼籲，應保持清醒的自我意識，提醒大家若有需要，應勇於尋求心理或精神上的專業協助，以維護身心健康，並期望此次澄清能平息相關傳聞。

【林瑄聲明全文】

大家好，我是林瑄

非常感謝大家的關心，同時非常抱歉佔用大家的社交媒體時間。

先鄭重與大家道歉，第一時間我沒有立即出面回應是不對的。

這幾天在國外拍攝工作，目前剛落地返台，特此發表聲明，以回應近期網路上的不實言論，也給予粉絲與品牌合作方一個說明。



首先，自己是因接觸此機構命理學、冥想，找到自我身心靈的平衡，並進一步學習命理學相關知識，專注於自我正向成長，也因此讓心志、意志、靈志更有成就造就。

這些僅是我的個人修習，並非有任何行騙或加入所謂「邪教」。

在此，我本人林瑄做出以下澄清：

1. 個人信仰：

我尊重每個人的信仰選擇，但我不隸屬任何特定的宗教團體。

過去參與的活動（如：展出我畫作的畫展、公益二手拍等等）僅為「公益性質」，無任何宗教因素或者詐騙等情事，請勿過度解讀。



2. 收入來源：

關於網路上的斂財指控，本人的收入來源自2016年進入演藝圈後的合法工作酬勞和創業所得，我也如同大家一般，在自己擅長並有興趣的領域努力奮鬥著。

若有任何疑問，歡迎查證。



3.隱藏影片原因

我選擇隱藏部分影片，因為這原是我的個人分享，現在多出延伸的討論，浪費社會資源。



最後，想呼籲大家：

每個人都可在身心靈上找到自己的信仰，但重要的是不過度依賴，並保持清醒的自我意識，必要時請勇於尋求心理或精神上的專業協助，以追求身心健康、關心身邊的人。



請大家安心放心

感恩大家的理解與支持，也謝謝您閱讀此聲明。

2024/11/05 林瑄 敬上