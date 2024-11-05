孫可芳產後「首拋夫棄子」！　自爆育兒出事...嚇到劉冠廷探頭關心

記者孟育民／彰化報導

公共電視2025新春特別節目《Super Run2超吉跑》今（5日）在彰化正式開拍並舉辦媒體探班，本次特別選在台灣傳統農村打造一系列趣味運動賽事，由洪都拉斯與曾莞婷主持，並邀請到眾多劇組演員如朱宥丞、周厚安、黃姵嘉、丁也恬、曹佑寧、郭子乾、鍾瑶、孫可芳、鄭人碩、施名帥、彭裕愷、李星緯，再次聚首組隊參賽，考驗他們久違的默契與體力。而鄭人碩因為太過認真，眼神充滿殺氣，現場火藥味十足，他則澄清：「沒有啦，我是有演《角頭》，但不是真的角頭，嚇嚇人家而已，有嚇到的話那我演得不錯阿。」

▲▼公視2025春節特別節目《Super Run2 超吉跑》到彰化錄影，鄭人碩滿臉黑土。（圖／公視提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫可芳生產完後第一次拋家棄子出來錄影，笑稱到目前為止都還沒開始想兒子，但也不忘放閃讚丈夫劉冠廷是可靠隊友，交給他帶反而會比較放心，自嘲自己比較粗心，笑稱：「我很常抱一抱忘記孩子身形已經長大，過門檻的時候就會不小心撞到，冠廷就會冒出來關心問剛剛那是什麼聲音？我就回答那是我手肘撞到的聲音啦。」

▲孫可芳產後放風，讓劉冠廷在家顧孩子。（圖／公視提供）



而黃姵嘉的表現則是最出乎意料，竟然能發球成功並因此得分，讓眾人大吃一驚。同隊的丁也恬原本獲贈敬老召喚卡可以找幫手代打，沒想到她相當敬業，每一場比賽都親自下場，專業的精神讓眾人都相當敬佩，她開心表示：「其實真的很好玩，我老是看到球從我面前掉下，感覺也很像在玩躲避球，我的第一口泥水還是拜我兒子洪都拉斯所賜！也要感謝有周厚安，幸好有他幫忙很多！」洪都拉斯則笑說：「如果丁姐不是因為參加這個節目，大概一輩子都不會做出匍匐前進的動作！」





