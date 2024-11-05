攜手李玉璽宣布「進軍南韓」！　炎亞綸笑：期待他怎麼帶壞我

記者蔡琛儀／台北報導

炎亞綸與李玉璽將於12月14日在首爾CG Art Hall舉行見面會，這是兩人首度攜手進軍南韓市場，炎亞綸的見面會將於晚上六點舉行，而李玉璽的見面會則於下午兩點登場，兩人還將互相擔任對方的主持人。

▲李玉璽、炎亞綸將在南韓舉辦見面會。（圖／晴空鳥提供）

李玉璽因電影《我的少女時代》在亞洲打開知名度，吸引了眾多南韓粉絲的目光，為了感謝他們的支持，李玉璽將在見面會上演唱電影主題曲〈我們青春〉以及田馥甄的〈小幸運〉，他今年年初曾到南韓拍攝南韓語音直播APP代言廣告，這次進軍南韓，他形容，對演藝生涯具有重要意義，也感謝經紀公司和老闆炎亞綸的支持，讓他又解鎖一個國家實現夢想。

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而炎亞綸近期除在香港、澳門舉辦音樂會外，距離上次公開在南韓活動已有五年他透露，此次互相主持的靈感來自於兩人之前於時裝周拍攝的「帶壞炎老闆」短影片，該影片幽默風趣，引發粉絲瘋狂轉發，點閱直逼50萬次，炎亞綸笑說：「很期待看看李玉璽會怎麼『帶壞』我！」

▲李玉璽、炎亞綸將在互相主持對方的見面會。（圖／晴空鳥提供）

談到對方的主持風格，炎亞綸說李玉璽的主持幽默中充滿「璽」感，輕鬆活絡現場氛圍；而李玉璽則認為炎亞綸主持風格帶著一股「炎」熱能量，他形容：「炎亞綸如火般熱情，細膩中帶著鋒芒，總能瞬間點燃現場氣氛，讓每個環節都充滿張力與活力。」