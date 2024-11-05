ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

攜手李玉璽宣布「進軍南韓」！　炎亞綸笑：期待他怎麼帶壞我

記者蔡琛儀／台北報導

炎亞綸與李玉璽將於12月14日在首爾CG Art Hall舉行見面會，這是兩人首度攜手進軍南韓市場，炎亞綸的見面會將於晚上六點舉行，而李玉璽的見面會則於下午兩點登場，兩人還將互相擔任對方的主持人。

▲▼李玉璽、炎亞綸將在南韓舉辦見面會。（圖／晴空鳥提供）

▲李玉璽、炎亞綸將在南韓舉辦見面會。（圖／晴空鳥提供）

李玉璽因電影《我的少女時代》在亞洲打開知名度，吸引了眾多南韓粉絲的目光，為了感謝他們的支持，李玉璽將在見面會上演唱電影主題曲〈我們青春〉以及田馥甄的〈小幸運〉，他今年年初曾到南韓拍攝南韓語音直播APP代言廣告，這次進軍南韓，他形容，對演藝生涯具有重要意義，也感謝經紀公司和老闆炎亞綸的支持，讓他又解鎖一個國家實現夢想。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而炎亞綸近期除在香港、澳門舉辦音樂會外，距離上次公開在南韓活動已有五年他透露，此次互相主持的靈感來自於兩人之前於時裝周拍攝的「帶壞炎老闆」短影片，該影片幽默風趣，引發粉絲瘋狂轉發，點閱直逼50萬次，炎亞綸笑說：「很期待看看李玉璽會怎麼『帶壞』我！」

▲▼李玉璽、炎亞綸將在南韓舉辦見面會。（圖／晴空鳥提供）

▲李玉璽、炎亞綸將在互相主持對方的見面會。（圖／晴空鳥提供）

談到對方的主持風格，炎亞綸說李玉璽的主持幽默中充滿「璽」感，輕鬆活絡現場氛圍；而李玉璽則認為炎亞綸主持風格帶著一股「炎」熱能量，他形容：「炎亞綸如火般熱情，細膩中帶著鋒芒，總能瞬間點燃現場氣氛，讓每個環節都充滿張力與活力。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

推薦閱讀

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」導火線曝！　公開道歉前輩：開玩笑要看交情

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」導火線曝！　公開道歉前輩：開玩笑要看交情

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

郭台銘9歲小女兒罕見露面！　「扮迪士尼公主開唱」超萌模樣曝光

郭台銘9歲小女兒罕見露面！　「扮迪士尼公主開唱」超萌模樣曝光

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

黃偉晉PO「友人乳暈走光片」涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉

黃偉晉PO「友人乳暈走光片」涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

家寧首發聲認「3年前陷入恐慌」！　崩潰放棄拍片：我沒辦法接受自己

家寧首發聲認「3年前陷入恐慌」！　崩潰放棄拍片：我沒辦法接受自己

啦啦隊遭批「膝蓋長得噁心」！　紅髮安娜科班出身：那是努力的痕跡

啦啦隊遭批「膝蓋長得噁心」！　紅髮安娜科班出身：那是努力的痕跡

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大陸超人氣網紅夫妻離婚！　影視颶風Tim與網紅妻4年婚告終

吳宗憲被新人惹怒「封殺至今」導火線曝！　公開道歉前輩：開玩笑要看交情

人在菲律賓遊學⋯同學竟是「台灣歌姬」！　畢業催淚獻唱全校嗨爆

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

男星被出櫃疑染毒8年復出！網驚：無法相信他42歲了

郭台銘9歲小女兒罕見露面！　「扮迪士尼公主開唱」超萌模樣曝光

《食尚》浩角翔起6年前集體請辭！原班底爆重回TVBS　糾葛內幕曝

黃偉晉PO「友人乳暈走光片」涉猥褻！　萬聖節玩瘋…影片遭網檢舉

壯壯坐下短裙掀起「下半身驚見一片白色」疑走光！　網放大看嚇到了

崔敏煥前妻正式宣戰「爭3孩子撫養權」　不爽淨身出戶討贍養費

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

炎亞綸, 李玉璽

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劉涵竹遇狂粉「私訊開價一次五萬」！　公開截圖怒了：要怎麼給教訓啊？
  2. 畢書盡睽違多時出演MV　合體謝欣穎卻遭疑「演最帥外星人」
  3. 攜手李玉璽宣布「進軍南韓」！　炎亞綸笑：期待他怎麼帶壞我
  4. 追劇找Disney+！一手掌握朴信惠《來自地獄的法官》、金泰梨《正年》、《排球少年》等夯片單
  5. 張棟樑自認「孤獨指數高」　一個人去迪士尼...半途突然反悔！
  6. 《永夜星河》虞書欣重現《蒼蘭訣》名場面！　網被虐哭：小蘭花回來了
  7. YTR尼克星狂追F級辣模「1天就被甩」！　心碎開直播發聲：別當朋友了
  8. 《飢餓》9周年王仁甫努力搶錢　女兒加拿大驚人學費曝光
  9. 《青你2》王承渲遭指「和公司借90萬」突被宣布：暫停一切工作！
  10. 郭台銘9歲小女兒罕見露面！　「扮迪士尼公主開唱」超萌模樣曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366