林玉書爆禁忌師生戀！校園依偎畫面曝光　李唯楓「濫權渣男」藏驚天秘密

記者蕭采薇／台北報導

校園實境解謎綜藝《成仁高中偵探社》，在視網膜的帶領之下，有別於之前的校園案件，改查驚天動地的師生戀。據悉，這次圍繞著校園之中一幅幅被破壞的神秘畫作，畫中隱藏的秘密竟指向一段校園中無人知曉的師生戀情。

▲《成仁高中偵探社》林玉書、李唯楓師生戀曝光。（圖／小公視提供）

劇情主角鎖定在由李唯楓飾演的帥氣美術老師，以及林玉書飾演的氣質才女學生。李唯楓和林玉書意外的搭配也讓兩人表示，這次的角色對他們來說是一大挑戰，師生戀的題材很敏感，背後隱藏的謎團更讓人吃驚。

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▲《成仁高中偵探社》林玉書、李唯楓師生戀曝光。（圖／小公視提供）

這集節目中，偵探社成員們透過一關關的謎題破解，發現師生戀並非單純的兩情相悅，更涉及到權力不對等的關係。在這段看似禁忌之戀背後，其實牽涉到校園權勢性騷擾的議題。美術老師利用自身職權，對學生施壓，讓這段戀情蒙上陰影。

偵探社成員們在被破壞的三幅畫作中，發現女性肢體被刻意遮蔽，透過成員們利用科學的方法一步步揭開謎題，過程中甚至與扮演女學生的林玉書激烈對質，顯些爆發衝突。工作人員事後表示，林玉書完美詮釋了對老師由愛生恨的情緒，拍攝現場參與解謎的同學，幾乎都被她歇斯底里的表演嚇到。

▲《成仁高中偵探社》學長視網膜帶領社員破案神速。（圖／小公視提供）

此外，「帥氣美術老師」李唯楓在劇中的表現也引發熱烈討論。許多觀眾看完紛紛表示，「李唯楓演的老師真的讓人很毛」、「眼神充滿侵略性，完全演活了利用職權的渣男！」但也有人表示「真希望我高中美術老師長這樣。」、「李唯楓的演技太有魅力，讓人又愛又恨！」《成仁高中偵探社》每週二晚間九點於「小公視」首播。