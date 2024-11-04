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敖犬曝求婚靈感「來自《黑白大廚》」　準備過程曝光：簡直難上加難

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人敖犬（莊濠全）在兩年前認愛前空姐女友發發（FaFa），兩人目前已經登記成為夫妻。他4日分享求婚準備過程，坦言靈感其實是來自於節目《黑白大廚》，他也為了要偷偷準備驚喜耗了許多心力。

▲▼敖犬曝求婚靈感「來自《黑白大廚》」準備過程曝光。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

▲敖犬、發發於日前登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

敖犬透露，求婚過程就像綜藝節目一樣，既詭異又歡樂，同時也充滿了溫馨。他坦言，搞驚喜是一件很好玩的事，但也需要很大的精神力，尤其當兩個人住在一起，要給對方驚喜就更加困難，「求婚策劃那幾天，我不太確定睡了多少覺，也數不清對發發說了多少謊，她也故意很像笨蛋的相信（也許也不是故意）。」

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在敖犬曝光的影片中，他趁著發發不在時，偷偷拿了對方的戒指去量戒圍、挑鑽戒。到了女方生日當天，先是兩人一起簡單慶生，後來他請發發戴上眼罩，帶著對方到求婚現場，而好友們都配合地戴上和《黑白大廚》大眾評審團類似的白色面具，讓發發在摘下眼罩後看傻眼。隨後，眾人才一一揭下面具和發發擁抱，並一起見證敖犬向發發求婚。

▲▼敖犬曝求婚靈感「來自《黑白大廚》」準備過程曝光。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

▲▼敖犬分享求婚經過。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

▲▼敖犬曝求婚靈感「來自《黑白大廚》」準備過程曝光。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

敖犬透露，發發曾經對他說：「你就算用可樂拉環當戒指求婚，我也會嫁給你。」還主動提議：「還是我跟你求婚啊？這樣好像也蠻酷的。」敖犬表示，雖然他覺得發發的話很荒謬，但他也覺得她無慾無求的樣子很可愛，這讓他更想給她一個與眾不同的求婚。

敖犬坦言，雖然求婚策劃的過程讓他累得像是少活了三年，但看到發發喜極而泣的臉，他覺得一切都值得，「總之這種一輩子一次的記憶，必須好好體驗一下吧，分享這份喜悅給大家！」

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