幫麥可打造〈Beat It〉　傳奇製作人昆西瓊斯91歲辭世

▲昆西瓊斯高齡91歲辭世。（圖／翻攝自Quincy Jones臉書）

圖文／鏡週刊

曾得過28座葛萊美獎的美國傳奇音樂製作人昆西瓊斯（Quincy Jones），其公關證實他已在週日（3日）於洛杉磯家中辭世，享耆壽91歲。

生於1933年昆西瓊斯是美國樂壇的超級製作人，他在20多歲以爵士樂起家，不僅自己發行過10多張個人專輯，也曾為許多爵士、流行歌手製作唱片，還幫超過30多部電影製作配樂。

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昆西瓊斯一生獲獎無數，光是葛萊美獎就擁有高達28座，是目前獲獎次數第二多的男性音樂人，僅次於英國鋼琴家喬治蕭提（Georg Solti）的31座。

▲昆西瓊斯一生獲獎無數。（圖／翻攝自Quincy Jones臉書）

這28座葛萊美獎中，包括他幫麥可傑克森（Michael Jackson）打造的經典專輯《Thriller》及暢銷金曲〈Beat It〉，榮獲1984年葛萊美獎年度專輯與年度唱片；同年他也以電影〈E.T.〉原聲帶獲得葛萊美最佳兒童音樂專輯，以及非古典類年度製作人。1985年他與麥可傑克森主導，集結當時一線巨星公益大合唱的〈We Are the World〉，不僅轟動全球，也讓他們再度入袋3座葛萊美。

綜合外媒報導，昆西瓊斯的公關人員羅賓森（Arnold Robinson）表示，瓊斯已於週日晚間於洛杉磯貝萊爾區的家中，在家屬陪伴下平靜的辭世。他的家人也透過聲明證實此事，「這對我們的家族是一個難以置信的損失，我們為他活過的精彩一生喝采，我們也深知永遠不會再有像他一樣的人。」



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