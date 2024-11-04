ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

幫麥可打造〈Beat It〉　傳奇製作人昆西瓊斯91歲辭世

昆西瓊斯高齡91歲辭世。（翻攝自Quincy Jones臉書）

▲昆西瓊斯高齡91歲辭世。（圖／翻攝自Quincy Jones臉書）

圖文／鏡週刊

曾得過28座葛萊美獎的美國傳奇音樂製作人昆西瓊斯（Quincy Jones），其公關證實他已在週日（3日）於洛杉磯家中辭世，享耆壽91歲。

生於1933年昆西瓊斯是美國樂壇的超級製作人，他在20多歲以爵士樂起家，不僅自己發行過10多張個人專輯，也曾為許多爵士、流行歌手製作唱片，還幫超過30多部電影製作配樂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

昆西瓊斯一生獲獎無數，光是葛萊美獎就擁有高達28座，是目前獲獎次數第二多的男性音樂人，僅次於英國鋼琴家喬治蕭提（Georg Solti）的31座。

昆西瓊斯一生獲獎無數。（翻攝自Quincy Jones臉書）

▲昆西瓊斯一生獲獎無數。（圖／翻攝自Quincy Jones臉書）

這28座葛萊美獎中，包括他幫麥可傑克森（Michael Jackson）打造的經典專輯《Thriller》及暢銷金曲〈Beat It〉，榮獲1984年葛萊美獎年度專輯與年度唱片；同年他也以電影〈E.T.〉原聲帶獲得葛萊美最佳兒童音樂專輯，以及非古典類年度製作人。1985年他與麥可傑克森主導，集結當時一線巨星公益大合唱的〈We Are the World〉，不僅轟動全球，也讓他們再度入袋3座葛萊美。

綜合外媒報導，昆西瓊斯的公關人員羅賓森（Arnold Robinson）表示，瓊斯已於週日晚間於洛杉磯貝萊爾區的家中，在家屬陪伴下平靜的辭世。他的家人也透過聲明證實此事，「這對我們的家族是一個難以置信的損失，我們為他活過的精彩一生喝采，我們也深知永遠不會再有像他一樣的人。」


更多鏡週刊報導
耶誕女王歸來！準備迎接瑪麗亞凱莉神曲洗腦　30週年狂吸32億
上台領獎「無視席琳狄翁」　泰勒絲挨轟沒禮貌！後台2人互動曝光
和女神卡卡合作發片破金氏紀錄！　傳奇爵士歌手東尼班奈特96歲辭世

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

推薦閱讀

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

劉德華挨轟「媚共藝人」　邱瓈寬開砲王定宇嗆：滾回去！我呸

劉德華挨轟「媚共藝人」　邱瓈寬開砲王定宇嗆：滾回去！我呸

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

影后變引退！曾莞婷淚崩認：一直想離開演藝圈　「這是我最後一場戲」

影后變引退！曾莞婷淚崩認：一直想離開演藝圈　「這是我最後一場戲」

吳慷仁「確定不參加金馬」打破影帝規則！　金馬回應缺席原因

吳慷仁「確定不參加金馬」打破影帝規則！　金馬回應缺席原因

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

五月天花蓮開唱守約回歸！　「免費入場」一次4場時間、地點全公開

五月天花蓮開唱守約回歸！　「免費入場」一次4場時間、地點全公開

哈孝遠遭爆錄外景和民眾起衝突！ 　「飆怒要他滾」導火線曝光

哈孝遠遭爆錄外景和民眾起衝突！ 　「飆怒要他滾」導火線曝光

唐綺陽運勢／牡羊「感情易受騙」射手吸引新桃花！獅子把握超旺貴人運

唐綺陽運勢／牡羊「感情易受騙」射手吸引新桃花！獅子把握超旺貴人運

兩女星後台吵架！謝盈萱認了是本人　楊謹華「走心」：說我們演技爛

兩女星後台吵架！謝盈萱認了是本人　楊謹華「走心」：說我們演技爛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光　24小時都黏緊緊

連恩遺體「經48小時防腐處理」將運回英國　心碎父親自帶兒子回家

劉德華挨轟「媚共藝人」　邱瓈寬開砲王定宇嗆：滾回去！我呸

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬：要求下架

影后變引退！曾莞婷淚崩認：一直想離開演藝圈　「這是我最後一場戲」

吳慷仁「確定不參加金馬」打破影帝規則！　金馬回應缺席原因

專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光

五月天花蓮開唱守約回歸！　「免費入場」一次4場時間、地點全公開

哈孝遠遭爆錄外景和民眾起衝突！ 　「飆怒要他滾」導火線曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 昆西瓊斯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金雲與韓星崔振赫獲「模特兒之星」獎項　187遇到190驚喊：你好高！
  2. YTR思庭再揭「心靈課大哭錄音檔」　愛莉莎莎現身認證：這趴最瞎
  3. 鳳梨老婆認了「打算生小孩」！　鬆口做人進度：平安健康最重要
  4. 台北夜跑⋯身邊「顯眼黃衣男」竟是林柏宏！　男神親開口約跑
  5. 幫麥可打造〈Beat It〉　傳奇製作人昆西瓊斯91歲辭世
  6. 張信哲演唱會唱到一半⋯　台下坐著「大咖男神」5萬人看傻狂尖叫
  7. 李佳穎卸貨倒數曬渾圓孕肚！　「全身照曝光」Sandy讚嘆：好漂亮
  8. 金泰梨《正年》扯嗓唱到吐血　「觀眾全看哭了」收視率衝破15.1%
  9. 兩女星後台吵架！謝盈萱認了是本人　楊謹華「走心」：說我們演技爛
  10. 黃子韜鬆口「明年辦婚禮」規劃曝光　被徐藝洋罵：你有病吧！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366