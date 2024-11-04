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顏清標追星劉德華！朝聖演唱會台下跟唱《忘情水》　曝2人是好友

▲影劇 「今天⋯is the Day」劉德華巡迴演唱會2024台北站 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）

▲劉德華巡迴演唱會2024台北站。（圖／記者謝婷婷攝）

記者許權毅、劉人豪／台中報導

天王劉德華上周睽違11年在台灣開唱，「今天⋯is the Day」巡迴演唱會2024台北站3日晚間圓滿落幕，期間吸引不少粉絲、名人朝聖，大甲鄭瀾宮董事長顏清標1日也帶家人到場聽演唱會，顏清標指出，他跟劉德華是老朋友，認識30幾年，並稱讚劉德華唱歌很好聽。

顏清標說，跟劉德華認識30幾年，彼此是好朋友，到台北聽演唱會這件事，沒有跟劉德華說，稱讚劉德華唱歌很好聽，像是《忘情水》等等都有在場跟著唱，1日是跟親朋好友一起來聽演唱會，席間媳婦也有幫忙拍照。

▲▼ 劉德華演唱會 。（圖／顏清標提供）

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▲顏清標北上聽劉德華演唱會。（圖／顏清標提供）

劉德華演唱會3日來到最後一場，劉德華情緒飽滿，對全場歌迷說了4次「我愛你們」；安可的快歌組曲一完，他再次感性分享：「從我第一埸到現在，一開始是非常緊張，因為有一段時間沒開（演唱會），但是每個地方、每個年紀從來沒有放棄過我。我們選擇『今天』做演唱會，因為我們真的要好好過我們的今天；昨天已經過去，明天出現在我們面前的時候，他們的名字叫今天。」

劉德華最後也哽咽說：「經過了11年，謝謝你們陪伴了我到今天接下來這首歌就代表了我跟你們⋯⋯〈奉陪到底〉。」淚謝台下的粉絲，告訴他們：「我看得到你，我看得到你。」並承諾會再來台。

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演唱會, 劉德華, 顏清標, 台中, 情緒

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