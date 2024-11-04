記者吳睿慈／台北報導

南韓「最強拳頭」馬東石體態強壯，出道以來演過多部大賣作品，他睽違9年回歸小螢幕，參演劇集《Twelve》，演員名單一字排開都是大咖，沒想到，驚見台灣實力派女星雷嘉汭。官方4日正式官宣雷嘉汭的加盟，她開心地分享「以說了嗎？我憋了超級久，我在首爾進組了！」

▲雷嘉汭官宣進軍韓國，同台飆戲馬東石、朴炯植。（圖／凱渥提供）



《TWELVE》演員陣容豪華，主演除了是馬東石睽違9年回歸小螢幕，還有朴炯植、徐仁國、成東日、李主儐、高圭弼、康美娜、成侑彬、安智惠等人。

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女星雷嘉汭參演影集《八尺門的辯護人》中的印尼外傭，在2024年第59屆金鐘獎首度入圍最佳女主角獎。她正式進軍韓國戲劇圈，在奇幻動作鉅片《TWELVE》中出演蛇之天使「鈴鐺」，該角色是12天使故事中關鍵一環，為故事增添神秘的氛圍與精彩的情節。

▲▼《Twelve》演員皆是台灣觀眾熟悉的韓星馬東石、朴炯植等人。（圖／Big Punch Entertainment、pandstudio official提供）



雷嘉汭為此作品，悄悄地飛了兩趟韓國與導演、監製試戲及討論角色，更進行了將近1年的韓語準備，近期正式演員名單後，她地表示：「真的可以說了嗎？我憋了超級久，終於很開心很榮幸的可以跟大家分享這個消息，我在首爾進組了。我沒想到天天在韓劇中看到的演員，有一天我會可以與他們合作，可以在這樣的演員群中，各個都是國際知名等級的前輩，真的很像做夢一樣，非常的榮幸與開心，接下來我會全力以赴！」《TWELVE》正在全力拍攝中，計劃於明年播出。