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朱軒洋《女外科》第2季遭換角！感情風波丟工作…爆被王大陸取代

【獨家】【角色換人接】朱軒洋感情暴走　王大陸接班續演姐弟戀

▲王大陸傳出將接演公視《村裡來了個暴走女外科》第二季。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

蔡淑臻催生、主演的醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》，去年在金鐘獎抱回包括女主角獎等4項大獎，當時已開始籌備第二季，無奈男主角朱軒洋今年4月爆發感情風波，使得他男一位置生變，近期有傳出品方公視已找來王大陸擔任男主角。

《村裡來了個暴走女外科》不但讓蔡淑臻抱回金鐘獎影后，也讓朱軒洋的個人魅力全台放送，只是他因個人感情處理不佳，導致形象受損，丟了不少工作。今年5月蔡淑臻現身活動時，曾透露正在修改劇本，未來可能改劇本、換男主角，也可能維持原狀，會有兩個方案與公視商討；目前聽說人選已有曙光，可望由電影《我的少女時代》男主角王大陸出線。

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【獨家】【角色換人接】朱軒洋感情暴走　王大陸接班續演姐弟戀

▲朱軒洋在《村裡來了個暴走女外科》飾演傻氣追愛的乩童。（圖／公視提供）

想保朱軒洋　沒決定權

33歲的王大陸仍充滿稚氣，且活力十足，和49歲的蔡淑臻要在螢幕上演格差戀組合算是新鮮。據悉蔡淑臻這半年來十分積極保住朱軒洋，且認為他的角色無人可以取代，但年僅25歲的朱軒洋在第一季時就已讓劇組覺得難控制，是不定時炸彈，站在蔡淑臻這邊的人寥寥可數。

【獨家】【角色換人接】朱軒洋感情暴走　王大陸接班續演姐弟戀

▲朱軒洋因個人感情處理不當，致影響到事業。（圖／鏡週刊提供）

由於男主角一事懸而未決半年，原本預計今年下半年拍攝的續集估計要拖到明年農曆年後才會開拍，望穿秋水的戲迷又要等上一年。其實今年8月蔡淑臻出席伊林璀璨之星總決賽擔任評審時，被問到《女外科》第二季進度，當時她表示一切都還沒決定，第一季的男主角朱軒洋是否會回歸？擔任製作人的她卻說：「這件事不是我能說的。」擺明了決定權在出品的公視。

【獨家】【角色換人接】朱軒洋感情暴走　王大陸接班續演姐弟戀

▲蔡淑臻（右）去年和朱軒洋（左）一起走金鐘紅毯。（圖／鏡週刊提供）

迎來王大陸　期待火花

為了等男主角歸隊，蔡淑臻整整一年沒接工作，去年底演完自家相關企業的八點檔《開創者》後，除了籌拍《女外科》第二季外，賦閒時間改嘗試拍攝短影音，社群關注粉絲數超過250萬，她自認個性雖不夠積極，但面對時代趨勢和上漲的粉絲數，還是得有新動作。

【獨家】【角色換人接】朱軒洋感情暴走　王大陸接班續演姐弟戀

▲王大陸（左）和阮經天（右）今年初曾聯袂為張家輝主演的動作爽片《怒潮》宣傳。（圖／鏡週刊提供）

可望成為《女外科》男主的王大陸，自從電影《我的少女時代》一炮而紅後，演藝事業轉往中國大陸，10年間影視作品達30部之多，但沒有台灣觀眾熟悉的代表作，今年在《披荊斬棘第二季》終於再受矚目，近期還有張艾嘉領軍的《艾嘉食堂》，他和張艾嘉、楊祐寧、柯佳嬿等遠赴蘇梅島取景，王大陸大直男的風格其實和朱軒洋有些神似，新組合碰觸的火花也令人期待。

【獨家】【角色換人接】朱軒洋感情暴走　王大陸接班續演姐弟戀

▲王大陸在中港合資的電影《怒潮》飾演臉上有疤的黑幫打手。（圖／鏡週刊提供）


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