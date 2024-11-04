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劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」全場變淚海

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）3日在台北小巨蛋開唱，是他睽違11年的台灣演唱會最終場，今晚安可橋段，粉絲準備特別的排字應援，寫著「不只今天，I♥U 10000年」，讓天王在最終場落淚，台下也哭成一片，氣氛超感人。

▲▼劉德華台北演唱會最終場 。（圖／讀者提供）

▲▼劉德華台北演唱會最終場淚崩。（圖／讀者提供）

▲▼劉德華台北演唱會最終場 。（圖／讀者提供）

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唱到〈仍唱我的歌〉前，華仔一度激動到哽咽落淚，邊哭邊唱，眾人也狂喊：「不要哭！」讓華仔笑說：「對不起，對不起。」隨後他說：「只要你們願意，我繼續唱，只要你們願意，我一直拍，只要你們願意，我會一直永遠陪在你們身旁。」全場立刻回應：「好！」

接著他說：「我希望你們看到我120歲，因為我想看到你們變老。」並接著繼續唱，但他還是按捺不住激動情緒頻頻拭淚，台下眾多「華嫂」也哭成一片淚海，最後華仔說：「我會好好的，我會因為你們變得更好，我也希望你們會為了我變得更好。」讓演唱會在感性的氣氛中劃下句點。

▲▼劉德華台北演唱會最終場 。（圖／讀者提供）

▲劉德華台北演唱會最終場 。（圖／讀者提供）

此外，近日有網友質疑63歲的劉德華在演唱會上沒有全程真唱，還懷疑他使用「接唱機」，對此，華仔巡演上的鼓手黃子瑜也在Threads代為澄清：「嗨，我是劉德華鼓手本人，我可以擔保劉德華絕對沒有假唱，至少從2018年開始擔任他的鼓手之後，他一直都是唱真的。」

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