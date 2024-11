《黑白大廚》拌飯大王翻車「害到劉在錫節目」！製作單位宣布：全刪

記者劉宛欣/綜合報導

Netflix 節目《黑白大廚》參賽者「拌飯大王」劉拌飯(유비빔)日前公開承認過去曾從事非法經營,還因此遭判刑,成為繼李英淑、三星後第三個翻車的出演者,引起輿論譁然。風波也波及到已完成錄製的劉在錫節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》,製作單位3日對外證實會刪除他的部分,6日晚間播出的節目中不會看到劉拌飯。

▲《劉QUIZ ON THE BLOCK》確定刪掉劉拌飯片段。(圖/翻攝自tvN)

劉拌飯1日透過手寫道歉信坦承自己的違法過往。根據道歉信內容,他自2003年起在未獲許可的地點經營餐廳,最終被判緩刑。此後,他又以妻子的名義註冊了表演展示韓食體驗館的營業執照,並以此手段繼續經營餐飲業,再次觸法,道歉信中他表示:「無論出於何種原因,違法行為都是無法正當化的。我會重新出發,專注於研究韓式拌飯文化,並著手編撰拌飯百科全書。」

▲劉拌飯日前突然自揭過往犯法行為。(圖/翻攝自劉拌飯IG)

劉拌飯突然的自白,直接影響到31日才剛公開他的預告片段的《劉QUIZ ON THE BLOCK》,預告中可以看到,他原計劃在節目中,分享參與《黑白大廚》的幕後故事、改名原因,並現場展示韓式拌飯料理。不過,隨著此消息的曝光,《劉QUIZ ON THE BLOCK》3日正式對外證實「預計會將下一集《劉QUIZ ON THE BLOCK》中,劉拌飯的部分全數剪掉」。