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《黑白大廚》拌飯大王翻車「害到劉在錫節目」！製作單位宣布：全刪

記者劉宛欣／綜合報導

Netflix 節目《黑白大廚》參賽者「拌飯大王」劉拌飯（유비빔）日前公開承認過去曾從事非法經營，還因此遭判刑，成為繼李英淑、三星後第三個翻車的出演者，引起輿論譁然。風波也波及到已完成錄製的劉在錫節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，製作單位3日對外證實會刪除他的部分，6日晚間播出的節目中不會看到劉拌飯。

▲《劉QUIZ ON THE BLOCK》確定刪掉劉拌飯片段。（圖／翻攝自tvN）

▲《劉QUIZ ON THE BLOCK》確定刪掉劉拌飯片段。（圖／翻攝自tvN）

劉拌飯1日透過手寫道歉信坦承自己的違法過往。根據道歉信內容，他自2003年起在未獲許可的地點經營餐廳，最終被判緩刑。此後，他又以妻子的名義註冊了表演展示韓食體驗館的營業執照，並以此手段繼續經營餐飲業，再次觸法，道歉信中他表示：「無論出於何種原因，違法行為都是無法正當化的。我會重新出發，專注於研究韓式拌飯文化，並著手編撰拌飯百科全書。」

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▲《劉QUIZ ON THE BLOCK》確定刪掉劉拌飯片段。（圖／翻攝自tvN）

▲劉拌飯日前突然自揭過往犯法行為。（圖／翻攝自劉拌飯IG）

劉拌飯突然的自白，直接影響到31日才剛公開他的預告片段的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，預告中可以看到，他原計劃在節目中，分享參與《黑白大廚》的幕後故事、改名原因，並現場展示韓式拌飯料理。不過，隨著此消息的曝光，《劉QUIZ ON THE BLOCK》3日正式對外證實「預計會將下一集《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，劉拌飯的部分全數剪掉」。

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