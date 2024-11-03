柯叔元、韓瑜「加起來快100歲」　談黃昏戀爆火花：幾歲都可以追愛

記者蕭采薇／台北報導

華視八點檔《阿榮與阿玉》由柯叔元、韓瑜主演，兩人出道多年卻是第一次合作，韓瑜笑說：「我超多朋友都演過叔元哥的女兒或另一半，真的是最熟悉的陌生人。」柯叔元則開玩笑說，兩人加起來快要100歲，「感謝製作人，沒想到還願意找我們演男、女主角。」兩人更在一開始就有激烈「床戲」。

▲柯叔元、韓瑜在《阿榮與阿玉》談「下午戀」。（圖／記者呂佳賢攝）

柯叔元、韓瑜兩人在《阿榮與阿玉》談戀愛，柯叔元笑稱是「黃昏之戀」，惹得韓瑜直喊：「頂多下午而已吧！」但柯叔元也說：「這是個可愛的戲，鼓勵每個年齡層都可以勇敢追愛。」但表示：「就算4、50歲，談起戀愛還是像孩子一樣，難道60歲就不能撒嬌了嗎？」

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▲柯叔元、韓瑜主演《阿榮與阿玉》，笑稱兩人加起來「快100歲」。（圖／記者呂佳賢攝）

不過「追愛」的部分，單身9年的韓瑜有不同的看法，她說：「講給我聽的嗎？一個人不錯啊，每個人選擇不一樣。」目前很享受也滿意單身的狀態。反而是戲中母女親情的描寫，比較觸動韓瑜的心，她說：「因為我太早就出來工作跟獨立，很家裡關係比較遠。但隨著年齡增長，看得事情多了，才理解家人永遠都是家人。」

▲韓瑜（右二）在《阿榮與阿玉》與王淑娟（中）飾演母女。（圖／記者呂佳賢攝）

浪子柯叔元回到故鄉的家，不知女兒林玟誼把房間給韓瑜睡，因此上錯別人的床，上演一場「陰錯陽差」的激烈床戲。柯叔元說：「她叫醒我之後就是一場激烈的床戲，痛扁我一頓！沒正式來之前，沒想到她力氣這麼大。」

▲柯叔元（左一）在《阿榮與阿玉》是個不羈的老爸。（圖／記者呂佳賢攝）



《阿榮與阿玉》不僅帶有奇幻和喜劇的元素，更深入探討海口小鎮人物們的情感與生活，隨著劇情的推進，透過劇中每個人面臨到難以解開人生難題，卻因彼此的相遇，逐漸找到了心靈的答案，以幽默和療癒的方式，帶領觀眾一次次走進充滿笑淚的人生旅程，也為這個冬天帶來一道暖流。11月4日起每週一至週五晚間8點華視、東森超視播出。