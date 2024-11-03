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大驚喜！許常德宣布「送周杰倫演唱會門票」　贈票細節這天公布

天王周杰倫將於12月5號開始一連展開4天的「嘉年華」世界巡迴演唱會。（圖／翻攝自周杰倫 Jay Chou臉書）

▲周杰倫演唱會一票難求。（圖／翻攝自周杰倫 Jay Chou臉書）

圖文／CTWANT

天王周杰倫將於12月5號開始一連展開4天的「嘉年華」世界巡迴演唱會，此次登上台北大巨蛋，也是他睽違7年在台灣開唱，門票23日中午正式開賣，據估計有89萬人次搶購4場合計近15萬張門票，開賣不到5分鐘就完售，下午3點釋票時，更有近80萬人瘋搶3千張清票，11月3日釋出的少數一般票及視野不良區也在不到1分鐘內秒殺，天王魅力可見一般。如今，仍有許多歌迷沒搶到票，未料音樂人許常德2日晚間突然在臉書上宣布，將送出周董演唱會的票，瞬間引起暴動。

許常德2日晚間在臉書上發文指，「11月11日各界搶商機，明天我將送出周杰倫演唱會門票，原因明天揭曉！」消息一出，網友紛紛嗨翻，留言排隊希望能抽到。

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同時也有粉絲好奇活動相關細節，許常德除保證自己是真的會抽，也說會在5日前告訴大家贈票的相關事項。至於是什麼好事，他則表示3日會公布。

周杰倫的「嘉年華」世界巡迴演唱會門票23日中午正式開賣，全台粉絲守在電腦、手機螢幕前準時開搶，然而當時不少人的購票頁面都呈現「轉圈圈」，還有人「敗給驗證碼」，令許多人紛紛哀號搶不到。拓元售票系統執行長邱光宗也表示：「我們用了有史以來最多的1萬多台虛擬機器、最大的頻寬，未來可能只有周杰倫才能超越周杰倫。」

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許常德, 周杰倫, 周刊王

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