美食YTR拍廣告8小時「最後只有30秒」！　一連吃40個漢堡留陰影

記者孟育民／台北報導

美食旅遊YouTuber傑佛瑞於日前發布了最新形象照，此次拍攝也讓他回想起過去拍廣告時的經歷。傑佛瑞曾有過包含手遊、便利商店、房仲到食物等各類型廣告的拍攝經驗。傑佛瑞透露他首次拍的是手遊廣告，但出場時間只有短短一秒鐘，甚至都還來不及看清楚長相。導演希望傑佛瑞展現一個非常燦爛的微笑，但當時還只是個素人的他，很難自然又燦爛的不停對鏡頭笑，「那個特寫拍了很多次，我真的笑了超久，臉很嘴角都酸到僵到不行。結果廣告出來，我的臉直接被擋掉一大半幾乎看不到。」

▲傑佛瑞分享過去拍廣告時的難忘經歷。（圖／光意娛樂提供）



這之後他也為拍廣告做了很多準備功課，像是自己剛開始拍廣告時頻頻被念，說他若吃到好吃的東西都會皺眉頭，表情很醜不好看。傑佛瑞就去研究相關的廣告都怎麼呈現，東西要怎麼吃、怎麼咬、如何做表情等都仔細揣摩。他也曾在一次多人廣告拍攝中，看到其他演員們使出渾身解數，做出各種浮誇的表情跟反應，就為爭取能自己的滿版特寫畫面，令他印象深刻。

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▲傑佛瑞。（圖／光意娛樂提供）



但讓他最難忘的是一次漢堡廣告的經驗，原來因為漢堡的麵包、菜等食材會出水軟掉，所以現場每拍完一次才會再重作一個，就這樣反覆循環。傑佛瑞笑說：「那支三十秒的廣告拍了八個多小時，我當時一連串吃了三四十個漢堡，拍完之後總覺得那味道還一直留在我的嘴巴裡，後來再也沒吃過這口味的漢堡了。」