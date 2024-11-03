ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林襄遭爆資源分最多「明年當隊長」！　李多慧空降內幕曝光...她哭了三天

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》周二（5日）播出「“外援進駐”地位不保？為了搶奪“隊長”一位，啦啦隊私下互扯後腿」，啦啦隊女神林襄和隊員們為宣傳各自的電子寫真書一同上節目，」而拍攝經驗豐富的她，也成了隊員們的技術指導：「她們在拍寫真之前，也會一直問我『好緊張怎麼辦』，不然就一直問說『妳那麼瘦有抽脂過嗎』？」阿Ken聽了也覺得她真的太瘦了，林襄則透露：「現在比較圓潤了，那時候輿論壓力比較大，印象最深刻的是他們說我唱歌跟牛一樣，或者說我很做作、假裝大喇喇。」

▲▼ 林襄。（圖／中天綜合台提供）

▲林襄現在身材比較圓潤。（圖／中天綜合台提供）

小鐘好奇啦啦隊成員們對於李多慧的加入有什麼想法：「李多慧突然空降過來當隊長，其他人苦幹實幹多年，都還是個小小隊員，資源有一半都分給李多慧，原本的隊長小映感覺應該是不太好，那其他人的感受是怎麼樣？」隊員霖霖代表回應：「當初小映在家哭了三天三夜，但林襄應該是資源被分最多的。」此話一出，阿Ken立馬反問：「所以妳們是要聯合對抗李多慧的意思？」林襄則趕緊澄清：「沒有，她的資源也會進來，算是彼此交流、共享資源。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而小鐘聽完又繼續追問林襄從李多慧那分到什麼資源？不料林襄竟笑答「化妝品」，這答案讓小鐘超傻眼：「人家弄了幾十萬粉絲走，還拍廣告、接代言，妳們拿了人家的化妝品就說分享資源，妳們被吃乾抹淨，這口氣吞得下去？」

▲▼ 林襄。（圖／中天綜合台提供）

▲小映遭爆哭了三天。（圖／中天綜合台提供）

小鐘接著又問林襄和李多慧同時跳槽為什麼沒有成為隊長？林襄則說：「我沒夠格，因為我個性的關係，比較沒辦法主導大家，但可能明年吧。」這回應讓阿Ken聽了再度追問：「妳在透露什麼？是明年妳會打敗李多慧，還是明年李多慧就會離開？還有妳在講這些話的時候，妳把小映擺在哪裡？」見小映在一旁面有難色，林襄趕緊解釋都是玩笑話要她別當真，而節目班底也趕緊轉移話題。

▲▼ 林襄。（圖／中天綜合台提供）

▲林襄話中有話。（圖／中天綜合台提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

推薦閱讀

劉德華3hrs演唱會遭PO網全程直播！「還是4K畫質」　YT影片1天60萬人看

劉德華3hrs演唱會遭PO網全程直播！「還是4K畫質」　YT影片1天60萬人看

小S大女兒美國讀書2月「超兇身材現形」！上衣包不住 中空腿根全看光

小S大女兒美國讀書2月「超兇身材現形」！上衣包不住 中空腿根全看光

《玩很大》播10年「一哥首度上節目」！韓出外景被拍…坤達：不可能吧

《玩很大》播10年「一哥首度上節目」！韓出外景被拍…坤達：不可能吧

陳喬恩摯友逝8年爆遭凌虐身亡「她痛心發聲」！　罕見動怒：太殘忍了

陳喬恩摯友逝8年爆遭凌虐身亡「她痛心發聲」！　罕見動怒：太殘忍了

劉德華發問：沒人跳舞嗎...全場秒起立　老婆、女兒反應曝光！

劉德華發問：沒人跳舞嗎...全場秒起立　老婆、女兒反應曝光！

石英「慈祥遺照曝光」告別式17日舉辦！　女兒林千鈺淚發訃聞提1請求

石英「慈祥遺照曝光」告別式17日舉辦！　女兒林千鈺淚發訃聞提1請求

劉德華馬拉松開唱「休息不到4小時」！　朱麗蒨和女兒驚喜現身小巨蛋

劉德華馬拉松開唱「休息不到4小時」！　朱麗蒨和女兒驚喜現身小巨蛋

Andy二度反擊邪教7大指控！遭疑開會員YT賣課程　崩潰：我不是犯罪

Andy二度反擊邪教7大指控！遭疑開會員YT賣課程　崩潰：我不是犯罪

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「超瞎視野照瘋傳」網傻眼　內行揭真相

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「超瞎視野照瘋傳」網傻眼　內行揭真相

劉德華心疼揭「演唱會停辦內幕」！　含淚哽咽：有你們就夠了

劉德華心疼揭「演唱會停辦內幕」！　含淚哽咽：有你們就夠了

日本超巨I級女神要來台灣了！　「比基尼罩不住全溢出」驚人畫面曝

日本超巨I級女神要來台灣了！　「比基尼罩不住全溢出」驚人畫面曝

虞書欣新戲「開播9分鐘就全劇終」！一出場就死了　網錯愕：認真嗎

虞書欣新戲「開播9分鐘就全劇終」！一出場就死了　網錯愕：認真嗎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉德華3hrs演唱會遭PO網全程直播！「還是4K畫質」　YT影片1天60萬人看

小S大女兒美國讀書2月「超兇身材現形」！上衣包不住 中空腿根全看光

《玩很大》播10年「一哥首度上節目」！韓出外景被拍…坤達：不可能吧

陳喬恩摯友逝8年爆遭凌虐身亡「她痛心發聲」！　罕見動怒：太殘忍了

劉德華發問：沒人跳舞嗎...全場秒起立　老婆、女兒反應曝光！

石英「慈祥遺照曝光」告別式17日舉辦！　女兒林千鈺淚發訃聞提1請求

劉德華馬拉松開唱「休息不到4小時」！　朱麗蒨和女兒驚喜現身小巨蛋

Andy二度反擊邪教7大指控！遭疑開會員YT賣課程　崩潰：我不是犯罪

周杰倫今開賣視線遮蔽區！「超瞎視野照瘋傳」網傻眼　內行揭真相

劉德華心疼揭「演唱會停辦內幕」！　含淚哽咽：有你們就夠了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林襄, 李多慧, 樂天, 味全龍

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 26歲網紅嫁杜拜豪門！富商尪「婚後列4鐵則」逼服從　網驚呼：黃金監獄
  2. 《茶金》女星機場發生意外！「被陌生人的粗心大意給毀了」：很不對勁
  3. 搶人妻又愛上妹妹！《錦繡安寧》張晚意5部不倫戀爆紅　網封：背德男神
  4. 一隻阿圓、飽妮、阿部瑪利亞出國全脫了！解放泳衣 超辣車頭燈被看光
  5. 專訪／犬系男優「做出真感情」：有女優暈船⋯　AV行規戀愛禁忌曝光
  6. 安芝儇突現身大巨蛋應援林岱縈！　晚上再送驚喜「暖心舉動曝光」
  7. 林襄遭爆資源分最多「明年當隊長」！　李多慧空降內幕曝光...她哭了三天
  8. 石英「慈祥遺照曝光」告別式17日舉辦！　女兒林千鈺淚發訃聞提1請求
  9. 吳怡霈淚揭「主持費內幕」！爭取後被夭折 經紀人一看開價：太委屈
  10. 假婚宴真慶生！　小馬「印喜帖佈局」送老婆驚喜

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366