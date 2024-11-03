林襄遭爆資源分最多「明年當隊長」！　李多慧空降內幕曝光...她哭了三天

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》周二（5日）播出「“外援進駐”地位不保？為了搶奪“隊長”一位，啦啦隊私下互扯後腿」，啦啦隊女神林襄和隊員們為宣傳各自的電子寫真書一同上節目，」而拍攝經驗豐富的她，也成了隊員們的技術指導：「她們在拍寫真之前，也會一直問我『好緊張怎麼辦』，不然就一直問說『妳那麼瘦有抽脂過嗎』？」阿Ken聽了也覺得她真的太瘦了，林襄則透露：「現在比較圓潤了，那時候輿論壓力比較大，印象最深刻的是他們說我唱歌跟牛一樣，或者說我很做作、假裝大喇喇。」

▲林襄現在身材比較圓潤。（圖／中天綜合台提供）



小鐘好奇啦啦隊成員們對於李多慧的加入有什麼想法：「李多慧突然空降過來當隊長，其他人苦幹實幹多年，都還是個小小隊員，資源有一半都分給李多慧，原本的隊長小映感覺應該是不太好，那其他人的感受是怎麼樣？」隊員霖霖代表回應：「當初小映在家哭了三天三夜，但林襄應該是資源被分最多的。」此話一出，阿Ken立馬反問：「所以妳們是要聯合對抗李多慧的意思？」林襄則趕緊澄清：「沒有，她的資源也會進來，算是彼此交流、共享資源。」

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而小鐘聽完又繼續追問林襄從李多慧那分到什麼資源？不料林襄竟笑答「化妝品」，這答案讓小鐘超傻眼：「人家弄了幾十萬粉絲走，還拍廣告、接代言，妳們拿了人家的化妝品就說分享資源，妳們被吃乾抹淨，這口氣吞得下去？」

▲小映遭爆哭了三天。（圖／中天綜合台提供）

小鐘接著又問林襄和李多慧同時跳槽為什麼沒有成為隊長？林襄則說：「我沒夠格，因為我個性的關係，比較沒辦法主導大家，但可能明年吧。」這回應讓阿Ken聽了再度追問：「妳在透露什麼？是明年妳會打敗李多慧，還是明年李多慧就會離開？還有妳在講這些話的時候，妳把小映擺在哪裡？」見小映在一旁面有難色，林襄趕緊解釋都是玩笑話要她別當真，而節目班底也趕緊轉移話題。

▲林襄話中有話。（圖／中天綜合台提供）