吳怡霈淚揭「主持費內幕」！爭取後被夭折 經紀人一看開價：太委屈

記者潘慧中／綜合報導

吳怡霈出道多年，主持經驗豐富，是不少人心目中最佳的主持人選。沒想到最近一場百合劇的活動，並非由她擔任主持，讓許多粉絲大感失望，對此，她3日在社群網站揭開內幕原因。

▲吳怡霈吐露無緣主持的內幕。（圖／翻攝自Threads／wuipei29）



吳怡霈在Threads坦言，有聽聞該百合劇的粉絲敲碗自己當活動主持人，她因為很想在現場跟眾人同樂，所以當活動公司詢問時，她也有向經紀公司表達想爭取主持的強烈意願。

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▲▼怡霈主持經驗豐富。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



遺憾的是，最後因為費用不符合經紀公司的預期，與該場活動擦身而過，「只有我剛進演藝圈的主持費用」，附上一個掉淚的表情符號，顯見吳怡霈的無奈心情。

▲吳怡霈在日本休假中。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）



「經紀人覺得太委屈我，於是就放我假讓我回日本了。」吳怡霈解釋。儘管正和日籍老公在日本，她的心依然和粉絲同在，希望大家都能在活動上玩得開心，「謝謝你們這麼愛我啦，我都有看到唷！百合劇御用主持愛你們。」

吳怡霈Threads全文：

給各位百合劇迷的粉絲們

明天的學姊再次來台

我有聽到你們努力敲碗希望我主持

我也很想在現場跟大家同樂啊啊啊

其實活動公司有來詢問

我也跟經紀公司爭取我想接下

後來因為費用不符合公司預期

只有我剛進演藝圈的主持費用

經紀人覺得太委屈我

於是就放我假讓我回日本了

我心和你們同在

也希望你們明天都能玩的開心

謝謝你們這麼愛我啦 我都有看到唷

#百合劇御用主持 愛你們