Andy二度反擊邪教7大指控！遭疑開會員YT賣課程　崩潰：我不是犯罪

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber「眾量級」家寧開新頻道「秘月期POPOO」，參加心靈課程一事掀起社會大眾議論，連帶前男友Andy也捲入風波。他2日二度直球回應外界質疑加入邪教的7指控，表示並非全然認同課程的所有內容，不會鼓吹加入，至於會員付費頻道名稱為「曖昧期」，被懷疑和「秘月期」有關，他也還原早在事件爆發前就擬定，與心靈課程無關。

▲Andy二度回應。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



Andy日前已拍片說明心靈課程的內容，輿論仍無法平息，2日再度上片回應網友諸多質疑，他表示，許多網友質疑他為何參加這類課程，並將其視為邪教，Andy直言不懂為何會被定義為邪教，「這件事只是一個自我學習，我不是犯罪，我不是殺人放火。」」但對於課程的好壞，則是見仁見智，雖然自己確實從課程中獲得了一些收穫，但也並非全然認同課程的所有內容，「我絕對不會全部都講說它裡面都是好的，一定也有不好的地方。」

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▲Andy二度回應。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



而Andy開立個人頻道後，創立了會員制度，取名為「曖昧期」，事件爆發後卻刪掉宣傳加入的片段，此舉也被質疑，他解釋早在3個禮拜前就申請了會員YouTube，「可能某一些巧合這我也沒辦法解釋。」另有人質疑頻道名稱與家寧相似，恐也有推廣心靈課程之嫌，他也表示其實原本的想法是「An昧期」，現在擔心被過度延伸，已經改名為「An學院」，初衷只是為了與粉絲分享日常生活和旅遊經驗，並無其他意圖，更不是想賣課程。

▲Andy二度回應。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



最後，對於有網友質疑Andy在前支影片中看起來假正面，或是錄到一半突然哽咽等等，看似情緒不太穩定，他也說明，自己喜歡展現開心一面，拍影片的初衷就也為了讓大家開心，並不想讓影片充滿負面情緒，「我覺得拍影片就是，我想要簡單一點不想要那麼複雜。」而近來風波不斷，他也直言目前專注在拍片，暫時不看社群留言，希望讓自己的身心能不受影響。