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YTR福爾思庭再曝「心靈課老師飆罵」錄音檔！　揭露課程話術：現在覺得很荒謬

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber福爾思庭1日揭密心靈課程中隱藏的「洗腦」風險，怎料竟遭學員群起攻擊，她還為此發不自殺聲明。她2日持續分享被洗版的截圖，還曝光了課程老師辱罵學員的錄音檔，說明老師會用什麼樣的方式情緒勒索學員。

▲福爾思庭發不自殺聲明。（圖／翻攝自福爾思庭IG）

▲思庭拍片分享參加心靈課程。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

思庭2日轉發一位參加同個心靈課程的街頭藝人小黃所曝光的錄音檔，小黃表示，當時他在下雨天騎車滑倒，進到教室時已經遲到七分鐘，結果被老師不斷咆哮「面對啦，怎樣」、「遲到沒辦法面對是不是啦」、「你就遲到了啦！怎麼樣啦」，要他為「創造車禍」擔起責任。

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思庭透露，學員們在教室裡就是會這樣被罵，「所以我說為什麼很難離開？因為我們被這樣精神打壓……」思庭也提到，課程都會用「為什麼現在創造這個結果」來PUA學員，讓大家回頭怪罪自己，「舉例像是『我被性侵都是我的企圖心所以造成』、還有『我家人過世都是我企圖心讓他過世』，然後這時候要用『負責任版本』去陳述這一段，像是『因為我不夠關心家人，家人才會自殺』、『我不夠自愛，我才會一直遇到性侵』…」

▲▼YTR福爾思庭再曝「心靈課老師飆罵」錄音檔。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

▲思庭分享錄音檔。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

思庭表示，當下因為被PUA，所以對於像明明是意外的車禍，還真的會覺得是自己造成的，「我現在重新看到覺得很荒謬、很不可置信，但被PUA的當下真的會怪罪自己！之後老師會再安慰我們說『不是我們的錯』，所以我才說第二階段後，漸漸開始變成他們的形狀……」

思庭指出，心靈課程都會用「課程就是有好有壞，看你怎麼運用」來試圖模糊焦點，但她認為PUA、沒有正規心理執照就做治療行為，都是不對的，「遇到生活上的困擾煩惱，或是想要更自我提升的，諮商都完全可以做到，也能帶來幫助。」

思庭坦言自己也不是一開始就覺得奇怪，她在離開半年後，本來有寫一個腳本準備揭露，「但我回去看我的腳本，我竟然還會想要推薦像我一樣的人過去…」驚覺自己離開半年仍舊被困住，「所以我說我為啥花了兩年多才真正走出來，每一次的諮商，都是讓我更確立我的自我意識跟價值，我現在不需要再靠外界給我的評論來斷定我自己是誰。」

▲▼YTR福爾思庭再曝「心靈課老師飆罵」錄音檔。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

▲思庭不斷遭學員洗版。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

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