張震、莫子儀雙影帝飆戲　劉冠廷受委屈喊「我好可憐」

記者許逸群／台北報導

以電影《餘燼》雙雙入圍今年金馬獎的張震與莫子儀，首次合作即引起話題，日前開賣的金馬影展兩場放映都秒殺完售，電影未演先轟動。

▲張震、莫子儀雙影帝同台飆戲。（圖／本地風光提供）

出道30幾年、擁有無數代表作的張震，每一個角色都讓人印象極為深刻，這次他在《餘燼》中飾演警官張振澤，與劉冠廷、陳以文、馬志翔、侯彥西既是同事、又像好兄弟般，一起抽絲剝繭找出駭人聽聞的連環殺人案兇手。

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張震分享自己很喜歡偵探小說，「我認為《餘燼》是比較有意思的劇本，環境造成什麼事件發生、人的心裡在想什麼、為何去做這樣的事情？作為一個演員可以透過娛樂小說得到不一樣的資訊，再去想怎麼樣放到電影裡面。」

最新釋出的電影花絮中，也能見偵察小隊中張震與劉冠廷特別深的兄弟情，張震透露：「我自己喜歡戲裡面跟冠廷的關係，他是我小隊裡的成員，在同一隊一起工作，但兩人去從不同方向去找線索。在劇情裡面，我們兩個的關係是這個電影很重要的一個部分。」

▲張震與劉冠廷在劇中有特別深的兄弟情。（圖／本地風光提供）

劉冠廷飾演的警察小蔡，一方面尊敬崇拜前輩，卻也因前輩的打槍而難過加倍，劉冠廷替角色感到委屈地說：「第一次看到這個角色時覺得好可憐，辦案時因為和前輩有裂痕和誤會，震哥有覺得該走的方向，但我想用自己的角度去偵辦。」