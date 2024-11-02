睡不到7小時　63歲劉德華重返小巨蛋開唱：沒試過中午開演唱會吧

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）昨晚唱完睽違11年的首場台北小巨蛋演唱會後，不到12小時再重返小巨蛋舞台，補辦週四因颱風康芮侵襲而延期的場次；昨晚演唱會約晚上10點半結束，但據了解，華仔早上6點就到場館彩排，今晚開唱也依然元氣十足，體力相當驚人。

▲劉德華今中午開唱。（圖／超級圓頂提供）

華仔今開場唱完〈笨小孩〉，開心跟觀眾打招呼，「你們開心嗎？我們就假裝是前天晚上從頭再來，在過去的那一天（指原本週四首場），我看到有很多（歌迷），就是說我們等了11年的那些人，你們在嗎？」顯然天王週四也隨時在關注新聞，對於當天受颱風影響沒看到演唱會而崩潰的粉絲也很心疼。

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華仔隨後笑說：「沒試過中午開演唱會是吧，我們假裝是晚上7點29分可以吧？接下來，我希望你們分開兩邊，我真的好久沒有聽到你們告訴我你愛我，可以吧？」

▲劉德華睡不到7.5小時就開工。（圖／超級圓頂提供）

隨後華仔把觀眾分成兩邊，看台區的粉絲高呼「劉德華」，搖滾區的歌迷則大喊：「我愛你！」讓華仔好開心，獻唱〈謝謝你的愛〉；而他難得大白天就開唱，華仔還是活力滿滿，更自嘲：「我都不知道怎麼回應一個60幾歲的人（指自己) ，我愛你們！」