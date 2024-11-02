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周杰倫今開賣視線遮蔽區！「超瞎視野照瘋傳」網傻眼　內行揭真相

記者田暐瑋／綜合報導

周杰倫（周董）在台北大巨蛋的4場《嘉年華》演唱會日前開賣15萬張票，僅5分鐘就完售，主辦單位將於今（2）日中午12點加開部分視線遮蔽區門票，消息一出讓粉絲相當振奮，但網路上亂象四起，有網友PO出視線遮蔽區的照片，座位區前被一大片石牆擋住，引發各界討論。

▲有網友為了混淆視聽，故意PO出假的視野照。（圖／翻攝自Threads）

▲有網友為了混淆視聽，故意PO出假的視野照。（圖／翻攝自Threads）

對於今天中午即將開賣的視線遮蔽區票券，主辦方特別說明，由於場館固有的欄杆安全設施及舞台周圍的音響器材，可能會對部分座位的視線造成遮擋，「影響範圍：B1.L2.L3.L4.L5 第一排場館安全欄杆位及其他部份座位。」此外，除了視線遮蔽區票券外，官方也將同時開放少量一般區域的門票。

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▲有網友為了混淆視聽，故意PO出假的視野照。（圖／翻攝自Threads）

▲有網友為了混淆視聽，故意PO出假的視野照。（圖／翻攝自Threads）

然而，在門票開賣前夕，Threads上瘋傳一張大巨蛋視線遮蔽區的照片，只見座位區正前方被一大片石牆擋住，完全看不到舞台，離譜一幕引起熱議，「這確定是認真的嗎？那真沒必要搶了真的」、「這是面壁思過區嗎」，不過這其實是網友的混淆戰術，其實照片地點是美國一處球場，並非大巨蛋，另外有人PO出大巨蛋真正視線遮蔽區的視野，供想搶票的粉絲做為參考。

▲有網友為了混淆視聽，故意PO出假的視野照。（圖／翻攝自Threads）

▲有網友PO出真正的視線遮蔽區視野照。（圖／翻攝自Threads）

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會台北站
〝部份視線遮蔽區加開門票公告〞
開賣時間：2024年11/02（週六）中午12:00
【視線遮蔽區座位說明】
本區因場館本身既有的欄杆安全設施或主舞台兩側座位及音響器材周圍，可能會造成部分座位無法觀看完整舞台。
影響範圍: B1.L2.L3.L4.L5 第一排場館安全欄杆位及其他部份座位。
詳洽:拓元售票系統https://tixcraft.com/activity/detail/24_jaychou

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