ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「4000年一遇美女」出事！鞠婧禕爆合約糾紛…公司嗆私接工作開告

記者陳芊秀／綜合報導

日本「千年一遇美少女」橋本環奈近日被控霸凌，已經連換8位經紀人，引發輿論關注。而擁有「四千年一遇美女」的大陸女星鞠婧禕近日也爆發合約之亂！她與經紀公司絲芭文化爆發合約糾紛，1日更被公司發聲明開告！

▲▼「四千年一遇美女」鞠婧禕爆合約糾紛，被經紀公司提告。（圖／翻攝自微博）

▲「四千年一遇美女」鞠婧禕爆合約糾紛，被經紀公司提告。（圖／翻攝自微博）

絲芭文化大動作發聲明，點名「旗下藝人」鞠婧禕未經公司許可，私自接洽公開商業活動，引發外界對公司與鞠婧禕之間的經紀合約是否到期，以及經紀關係是否存在的疑問。為此，絲芭文化向客戶、品牌方及網友鄭重表示，「鞠婧禕與絲芭文化簽署的《SNH48專屬藝人合約》及其補充協議尚未到期，目前公司仍是其獨家經紀人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼「四千年一遇美女」鞠婧禕爆合約糾紛，被經紀公司提告。（圖／翻攝自微博）

▲▼「四千年一遇美女」鞠婧禕爆合約糾紛，被經紀公司提告。（圖／翻攝自微博）

▲絲芭文化聲明。（圖／翻攝自微博）

有關鞠婧禕近期的違約行為，公司表示已進入司法程序處理。此外，對於未經公司書面授權，涉及藝人鞠婧禕相關內容切勿拍攝、播出或使用，再加上，藝人有關的影視、商務、合作行為涉及侵權，將第三方公司及品牌，公司會依法提起訴訟。此舉無疑將影響到藝人今後的演出工作。

鞠婧禕官方工作室隨即發文回應，重申藝人與絲芭的《SNH48專屬藝人合約》已於2024年6月18日正式到期。針對絲芭方面聲稱的「2018年9月10日雙方簽署《專屬藝人合約》補充協議」一事，工作室強調該協議為對方捏造，鞠婧祎從未見過或簽署過該文件。

▲▼「四千年一遇美女」鞠婧禕爆合約糾紛，被經紀公司提告。（圖／翻攝自微博）

▲鞠婧禕官方工作室回應7月已提起訴訟，並申請法院進行筆跡鑑定。（圖／翻攝自微博）

工作室指出，絲芭傳媒在合約到期後捏造《補充協議》，試圖製造續約假象，惡意干擾正常合作並煽動輿論。針對這些行為，工作室已於今年7月提起訴訟，並申請法院進行筆跡鑑定。此外，對於所有損害鞠婧祎及其合作方利益的行為，工作室表示絕不姑息，將運用法律手段捍衛合法權益。

鞠婧禕今年憑戲劇《花間令》再漲一波人氣，緊接著還有新劇《千香引》待播，目前與公司各自表示立場，接下來將透過法律訴訟維護權益。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

推薦閱讀

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台

獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台

劉德華今晚小巨蛋開唱「朱麗蒨也來了」！　罕見現身...真面目曝光

劉德華今晚小巨蛋開唱「朱麗蒨也來了」！　罕見現身...真面目曝光

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」掀暴動：好可愛

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」掀暴動：好可愛

Selina歡慶43歲生日　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕曝光

Selina歡慶43歲生日　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕曝光

《黑白大廚》又出事！　拌飯大王「非法經營餐廳」獲利數百萬

《黑白大廚》又出事！　拌飯大王「非法經營餐廳」獲利數百萬

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

被羅淑蕾告贏　盛竹如回應官司　曝當年實情

被羅淑蕾告贏　盛竹如回應官司　曝當年實情

展瑞上心靈課二度發聲！　曝參加動機：攻擊別人的同時你不邪惡嗎

展瑞上心靈課二度發聲！　曝參加動機：攻擊別人的同時你不邪惡嗎

莊凱勛颱風天收網友私訊「想色色」　直球回應笑翻網：人真好

莊凱勛颱風天收網友私訊「想色色」　直球回應笑翻網：人真好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台

劉德華今晚小巨蛋開唱「朱麗蒨也來了」！　罕見現身...真面目曝光

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」掀暴動：好可愛

Selina歡慶43歲生日　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕曝光

《黑白大廚》又出事！　拌飯大王「非法經營餐廳」獲利數百萬

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

被羅淑蕾告贏　盛竹如回應官司　曝當年實情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 籃籃前進日本關東　煞到帥哥列車長　看到阿翔喊過氣
  2. 300萬鋼琴女神萬聖節精靈裝辣暈！「黑內衣+黑絲襪」魔鬼身材現形
  3. 劇中演第三者！林思宇戲外拒絕「紅粉知己」
  4. 曾國城「極度反差」角逐金馬　脫口：未來不用主持那麼多
  5. 《黑白大廚》又出事！　拌飯大王「非法經營餐廳」獲利數百萬
  6. 朴世婉曝閨蜜惠利暖行：從不發脾氣！　增胖7kg認了痛苦
  7. 颱風天照錄影！男星「愛車在眼前被鐵皮砸」生死一瞬　還原驚悚過程
  8. 聞劉德華明天連唱兩場　盧廣仲給建議　還到場支持天王
  9. 「4000年一遇美女」出事！鞠婧禕爆合約糾紛…公司嗆私接工作開告
  10. 超強卡司合體！奇幻鉅片《紅色一號》預告曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366