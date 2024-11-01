「4000年一遇美女」出事！鞠婧禕爆合約糾紛…公司嗆私接工作開告

記者陳芊秀／綜合報導

日本「千年一遇美少女」橋本環奈近日被控霸凌，已經連換8位經紀人，引發輿論關注。而擁有「四千年一遇美女」的大陸女星鞠婧禕近日也爆發合約之亂！她與經紀公司絲芭文化爆發合約糾紛，1日更被公司發聲明開告！

▲「四千年一遇美女」鞠婧禕爆合約糾紛，被經紀公司提告。（圖／翻攝自微博）

絲芭文化大動作發聲明，點名「旗下藝人」鞠婧禕未經公司許可，私自接洽公開商業活動，引發外界對公司與鞠婧禕之間的經紀合約是否到期，以及經紀關係是否存在的疑問。為此，絲芭文化向客戶、品牌方及網友鄭重表示，「鞠婧禕與絲芭文化簽署的《SNH48專屬藝人合約》及其補充協議尚未到期，目前公司仍是其獨家經紀人。」

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▲絲芭文化聲明。（圖／翻攝自微博）

有關鞠婧禕近期的違約行為，公司表示已進入司法程序處理。此外，對於未經公司書面授權，涉及藝人鞠婧禕相關內容切勿拍攝、播出或使用，再加上，藝人有關的影視、商務、合作行為涉及侵權，將第三方公司及品牌，公司會依法提起訴訟。此舉無疑將影響到藝人今後的演出工作。

鞠婧禕官方工作室隨即發文回應，重申藝人與絲芭的《SNH48專屬藝人合約》已於2024年6月18日正式到期。針對絲芭方面聲稱的「2018年9月10日雙方簽署《專屬藝人合約》補充協議」一事，工作室強調該協議為對方捏造，鞠婧祎從未見過或簽署過該文件。

▲鞠婧禕官方工作室回應7月已提起訴訟，並申請法院進行筆跡鑑定。（圖／翻攝自微博）

工作室指出，絲芭傳媒在合約到期後捏造《補充協議》，試圖製造續約假象，惡意干擾正常合作並煽動輿論。針對這些行為，工作室已於今年7月提起訴訟，並申請法院進行筆跡鑑定。此外，對於所有損害鞠婧祎及其合作方利益的行為，工作室表示絕不姑息，將運用法律手段捍衛合法權益。

鞠婧禕今年憑戲劇《花間令》再漲一波人氣，緊接著還有新劇《千香引》待播，目前與公司各自表示立場，接下來將透過法律訴訟維護權益。