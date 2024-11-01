康芮攪局！Stray Kids延至週日登高雄世運主場館　捷運縮短班距

▲Stray Kids 前進高雄世運，但受颱風攪局，演唱會延至3日登場。（圖／Live Nation Taiwan提供）

記者許宥孺／高雄報導

韓國大勢男團Stray Kids原定2日在世運主場館開演唱會，但受到康芮颱風攪局，延至3日再開唱。為疏散歌迷，高雄捷運表示，往小港方向班距可達3分鐘一班，且空車加班車會直接在R17世運站載客，提醒歌迷不要搭回頭車。

Stray Kids在2018年3月出道，團名象徵著要決心打破傳統跟跳脫世俗框架，成員樣樣精通從舞蹈、歌唱甚至饒舌等，快速走紅全世界拿下包括告示牌音樂大獎（Billboard Music Award）「最佳K-POP專輯」、MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards）「最佳K-POP代表」及全美民選獎（People’s Choice Awards）「年度最佳團體」等榮耀加持，專輯《5-STAR》首週超過461萬張銷量，成為K-POP史上最高首週銷量。

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▲演唱會散場後，高雄捷運往小港方向最快三分鐘一班。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

Stray Kids世界巡迴「dominATE」演唱會高雄站延至3日登場，高雄捷運公司將動員超過百名人力進行人潮分流及疏運動線管制。散場後，將以空車加班車及縮短營運班距做法，往小港方向班距可達3分鐘一班，而3分鐘班距空車會從R17世運站開放載客，切勿搭乘回頭車。當日末班車於24:00由各端點站發車。

高捷指出，演場會散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，若往小港方向旅客請走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站。往岡山方向旅客，先通過世運大道走南側人行道(與往左營高鐵接駁公車同一路線)，由3號出入口進站搭車。

這場演唱會預估會吸引大批年輕歌迷，高捷提醒，如有家長要在車站等待小孩歸來，因R17世運站人潮擁擠且車站空間有限，為維護旅客安全，請家長可至回程目的地車站等待。此外現場不販售單程票，請旅客多加使用電子票證、信用卡進站。