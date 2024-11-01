ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

康芮攪局！Stray Kids延至週日登高雄世運主場館　捷運縮短班距

▲▼Stray Kids 11月前進高雄世運　5.5萬人場地「票價最貴7800元」。（圖／Live Nation Taiwan提供）

▲Stray Kids 前進高雄世運，但受颱風攪局，演唱會延至3日登場。（圖／Live Nation Taiwan提供）

記者許宥孺／高雄報導

韓國大勢男團Stray Kids原定2日在世運主場館開演唱會，但受到康芮颱風攪局，延至3日再開唱。為疏散歌迷，高雄捷運表示，往小港方向班距可達3分鐘一班，且空車加班車會直接在R17世運站載客，提醒歌迷不要搭回頭車。

Stray Kids在2018年3月出道，團名象徵著要決心打破傳統跟跳脫世俗框架，成員樣樣精通從舞蹈、歌唱甚至饒舌等，快速走紅全世界拿下包括告示牌音樂大獎（Billboard Music Award）「最佳K-POP專輯」、MTV音樂錄影帶大獎（MTV Video Music Awards）「最佳K-POP代表」及全美民選獎（People’s Choice Awards）「年度最佳團體」等榮耀加持，專輯《5-STAR》首週超過461萬張銷量，成為K-POP史上最高首週銷量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2024火星人演唱會疏散,高雄捷運,世運主場館 。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

▲演唱會散場後，高雄捷運往小港方向最快三分鐘一班。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

Stray Kids世界巡迴「dominATE」演唱會高雄站延至3日登場，高雄捷運公司將動員超過百名人力進行人潮分流及疏運動線管制。散場後，將以空車加班車及縮短營運班距做法，往小港方向班距可達3分鐘一班，而3分鐘班距空車會從R17世運站開放載客，切勿搭乘回頭車。當日末班車於24:00由各端點站發車。

高捷指出，演場會散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，若往小港方向旅客請走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站。往岡山方向旅客，先通過世運大道走南側人行道(與往左營高鐵接駁公車同一路線)，由3號出入口進站搭車。

▲▼2024火星人演唱會疏散,高雄捷運,世運主場館 。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

這場演唱會預估會吸引大批年輕歌迷，高捷提醒，如有家長要在車站等待小孩歸來，因R17世運站人潮擁擠且車站空間有限，為維護旅客安全，請家長可至回程目的地車站等待。此外現場不販售單程票，請旅客多加使用電子票證、信用卡進站。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

推薦閱讀

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」掀暴動：好可愛

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」掀暴動：好可愛

劉德華今晚小巨蛋開唱「朱麗蒨也來了」！　罕見現身...真面目曝光

劉德華今晚小巨蛋開唱「朱麗蒨也來了」！　罕見現身...真面目曝光

Selina歡慶43歲生日　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕曝光

Selina歡慶43歲生日　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕曝光

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

莊凱勛颱風天收網友私訊「想色色」　直球回應笑翻網：人真好

莊凱勛颱風天收網友私訊「想色色」　直球回應笑翻網：人真好

陳匡怡無預警曬求婚、鑽戒照！　親發聲解真相：謝謝關心

陳匡怡無預警曬求婚、鑽戒照！　親發聲解真相：謝謝關心

展瑞上心靈課二度發聲！　曝參加動機：攻擊別人的同時你不邪惡嗎

展瑞上心靈課二度發聲！　曝參加動機：攻擊別人的同時你不邪惡嗎

獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台

獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台

被羅淑蕾告贏　盛竹如回應官司　曝當年實情

被羅淑蕾告贏　盛竹如回應官司　曝當年實情

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧嘴唇顫抖認情變！　走鐘獎後台「悲傷哽咽」…4字回分手原因

《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

愷樂颱風天曬娃　跟風萬聖節「兒子超萌臉蛋曝光」掀暴動：好可愛

劉德華今晚小巨蛋開唱「朱麗蒨也來了」！　罕見現身...真面目曝光

Selina歡慶43歲生日　田馥甄驚爆她「活成單身」內幕曝光

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

香港老爸不認識LISA！　代女購票「買成77歲Liza姐演唱會」

莊凱勛颱風天收網友私訊「想色色」　直球回應笑翻網：人真好

陳匡怡無預警曬求婚、鑽戒照！　親發聲解真相：謝謝關心

展瑞上心靈課二度發聲！　曝參加動機：攻擊別人的同時你不邪惡嗎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

高雄, 世運主場館, 演唱會, 高雄捷運, 疏散

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 橋本環奈人設翻車危機！遭控霸凌「最慘新劇換角」公司社長首發聲
  2. 獨家／周子瑜回家了！閨蜜情深10年　特地為「她」返台
  3. 颱風夜照樣錄影！曾國城一看路況「侏羅紀公園」嚇傻
  4. 別白跑一趟！劉德華演唱會「三天都不賣現場票」　主辦證實了
  5. 阮經天首次合作女神！楊冪「頭一次教男主角撩我」
  6. 被羅淑蕾告贏　盛竹如回應官司　曝當年實情
  7. 《拜託了冰箱》時隔5年回歸！　重磅宣布《黑白大廚》愛德華李出演
  8. 許效舜爆澎恰恰背後罵王彩樺　上台得獎又謝她　幕後原因曝
  9. 康芮攪局！Stray Kids延至週日登高雄世運主場館　捷運縮短班距
  10. 直擊／韓女團21樓遇強颱　「整棟樓都在搖」驚恐：房子會不會倒？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366