《黑白大廚》三星人設全崩！　遭爆「私吞餐廳公款給父母」緊急停工

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣廚藝實境秀《黑白大廚》於日前播畢，參賽者各個知名度大漲，其中人氣很高的「三星主廚」卻遭到前妻爆料是世紀渣男，除了劈腿還有奇怪性癖，得知前妻有新對象還揚言「拿刀捅妳」，名聲掃地。怎料，他10月31日再度加碼被爆料還涉及私吞公款，目前已被舉報到警局。

▲《黑白大廚》三星人設全崩，又被爆私吞餐廳公款給父母。（圖／翻攝自Netflix）



「三星主廚」長相斯文、廚藝了得，受到很多女性粉絲喜愛，沒想到，他近日遭到前妻毀滅式爆料，令韓網震撼不已。如今他的負面醜聞又多一樁，有網友在論壇上爆料「三星主廚涉嫌私吞公款，全案已經委託給警方調查」。

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據爆料文內容，三星主廚把餐廳一部分的公用基金挪為私款，匯給父母使用，涉及刑法業務上貪污罪名，據了解，已經交給首爾江南警察局調查，且該案出現於國民請願網站上，確實已經過審被警方審理中。

▲《黑白大廚》三星涉嫌「私吞餐廳公款給父母」，警方已經收到舉報。（圖／翻攝自韓網）



三星主廚私生活惹議，負面爆料頻傳，韓媒31日加碼透露，他自10月30日起就沒再現身於餐廳，他隸屬的餐廳證實「主廚姜勝元（三星主廚）最近沒來餐廳，今天（10月31日）也沒來」，餐廳透露11月1日起會恢復訂位預約，但也有可能會有更動。